УЕФА назвал лучший гол сезона Лиги чемпионов

МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Технические наблюдатели УЕФА определились с десяткой лучших голов сезона в Лиге Чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

Гол нападающего сборной Хорватии и ФК "Ювентус" Марио Манджукича в ворота мадридского "Реала" в финале Лиги Чемпионов сезона 2016/17 был признан лучшим в турнире.

В десятку лучших голов вошли также мячи забитые Каземиро ("Реал" 3:1 "Наполи"), Томасом Дилейни ("Копенгаген" 4:0 "Брюгге"), Арьеном Роббеном ("Бавария" 5:1 "Арсенал"), Гонсало Игуаином ("Монако" 0:2 "Ювентус"), Месутом Озилом ("Лудогорец" 2:3 "Арсенал"), Антуаном Гризманном в ворота российского клуба ("Атлетико" 2:1 "Ростов"), Дани Алвесом ("Ювентус" 2:1 "Монако"), Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром турнира ("Реал" 2:1 "Спортинг") и Алексисом Санчесом ("Арсенал" 6:0 "Лудогорец").

Победителем розыгрыша Лиги Чемпионов 2016/17 стал испанский клуб "Реал Мадрид", который в финале обыграл итальянский "Ювентус" со счетом 4:1 и стал 12-кратным обладателем данного трофея.