Экс-футболист "Ньюкасла" Шейк Тиоте умер во время тренировки

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Ивуарийский опорный полузащитник китайского футбольного клуба "Бэйцзин Энтерпрайзес" Шейк Тиоте скончался в возрасте 30 лет, сообщил агент игрока Эммануэле Палладино.

По данным британской прессы, футболист потерял сознание во время тренировки, после чего был доставлен в больницу, где врачи не смогли спасти ему жизнь.

"С глубокой печалью я подтверждаю, что мой клиент Шейк Тиоте скончался после того, как потерял сознание на тренировке своего клуба "Бэйцзин Энтерпрайзес", — сказал Палладино, чьи слова приводит Independent. – На данный момент мы не можем сказать больше и просим в это трудное время сохранять конфиденциальность частной жизни в отношении его семьи".

Тиоте выступал за английский "Ньюкасл" с 2010 по февраль 2017 года, провел за клуб более 150 матчей. Вместе со сборной Кот-д'Ивуара, за которую он провел 52 игры, выиграл Кубок африканских наций-2015, участвовал в чемпионатах мира 2010 и 2014 годов.