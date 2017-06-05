СМИ назвали причину массовой давки во время финала Лиги чемпионов в Турине

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Причиной давки в фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине в ходе просмотра финального матча футбольной Лиги чемпионов стал розыгрыш двух подростков, сообщает портал Football Italia.
На допросе в полиции подростки признались в содеянном.
За финальным матчем Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" наблюдали на большом экране на площади в Турине около 20 тысяч болельщиков. В давке пострадали около 1500 человек.
Матч "Ювентус" – "Реал" завершился со счетом 1:4.
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