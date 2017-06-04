Без поражений: российские волейболистки пробились на чемпионат мира-2018

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболистки сборной России, не испытав серьезного сопротивления со стороны соперниц, выиграли квалификационный турнир в Хорватии и отобрались на чемпионат мира 2018 года.

Россиянки победили во всех пяти матчах отборочного раунда в хорватском Осиеке и заняли первое место в группе А. Соперницами команды Владимира Кузюткина, который спустя шесть лет вернулся на пост главного тренера, были сборные Австрии, Грузии, Греции, Венгрии и Хорватии.

Невзирая на скомканную подготовку

Кузюткин в феврале 2017 года сменил Юрия Маричева на посту главного тренера женской сборной России. Многоопытный специалист в 2010 году привел национальную команду к победе на чемпионате мира, а в 2011 году ушел в отставку. Вернувшись в сборную в этом сезоне, Кузюткин вызвал несколько новичков, в частности, либеро Аллу Галкину и доигровщицу Марию Фролову, которые в завершившемся сезоне завоевали бронзу чемпионата России в составе красноярского "Енисея".

Подготовка сборной России к отборочному турниру чемпионата мира-2018 получилась скомканной. Номинально у тренерского штаба было 20 тренировочных дней, но доигровщица на тот момент турецкого "Эджзаджибаши" Татьяна Кошелева и волейболистки московского "Динамо", составляющие костяк национальной команды, играли во время сбора в клубном чемпионате мира в Японии. Лишь только 15 мая лидеры сборной смогли отправиться в ее расположение.

Несмотря на недостаток тренировок и игровых связей с новичками, можно было рассчитывать, что российские волейболистки не испытают проблем в отборочном турнире. Слишком велика разница в классе между сборной России и другими участниками группы А. Обновленная команда Кузюткина не стала преподносить неприятных сюрпризов и оправдала ожидания любителей волейбола в России.

На чемпионат мира — досрочно

Россиянки в первых двух матчах катком прошлись по сборным Австрии и Грузии, обыграв их с одинаковым счетом 3-0. Австрийские волейболистки за три партии не смогли заработать больше 15 очков, а грузинки и вовсе набрали скромные 27 очков в сумме за три сета. В обеих встречах Кузюткин задействовал практически всех игроков, включенных в заявку.

Третий матч турнира с командой Греции сборная России начала с разгромных 25:10 в первом сете. В этой встрече Кузюткин уже не использовал массу замен, а полагался в основном на следующую шестерку игроков – Фролова, Юлия Кутюкова, Ирина Королева (Заряжко), Ирина Фетисова, Наталия Гончарова, Вера Ветрова. Во второй партии россиянки вели со счетом 16:13 и 21:20, но гречанки сумели размочить счет по сетам – 26:24. На большее сборную Греции не хватило, и команда Кузюткина уверенно довела матч до победы – 3-1.

В четвертой встрече российские волейболистки затратили всего 68 минут для "сухой" победы над командой Венгрии и досрочно обеспечили себе путевку на чемпионат мира. За тур до окончания отборочного турнира сборная России набрала 12 очков, став недосягаемой для ближайших преследователей. В заключительной встрече группы А, которая уже не имела турнирного значения, коллектив Кузюткина ожидаемо легко разобрался и со сборной Хорватии — 3-1.

Женский чемпионат мира по волейболу-2018 пройдет в Японии с 30 сентября по 21 октября 2018 года. Участие в нем примут 24 сборные, восемь из которых представят Европу. Японки выступят на турнире на правах хозяек, а сборная США — как действующий чемпион мира.

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