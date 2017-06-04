США
5.065 июня00:27МСК
USD56.69+0.15
EUR63.61+0.08
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

Без поражений: российские волейболистки пробились на чемпионат мира-2018

23:5704.06.2017
0350
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВолейбол. Архивное фотоВолейбол. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболистки сборной России, не испытав серьезного сопротивления со стороны соперниц, выиграли квалификационный турнир в Хорватии и отобрались на чемпионат мира 2018 года.

Волейболистки. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Волейболистки сборной России обыграли венгерок и отобрались на ЧМ-2018

Россиянки победили во всех пяти матчах отборочного раунда в хорватском Осиеке и заняли первое место в группе А. Соперницами команды Владимира Кузюткина, который спустя шесть лет вернулся на пост главного тренера, были сборные Австрии, Грузии, Греции, Венгрии и Хорватии.

Невзирая на скомканную подготовку

Кузюткин в феврале 2017 года сменил Юрия Маричева на посту главного тренера женской сборной России. Многоопытный специалист в 2010 году привел национальную команду к победе на чемпионате мира, а в 2011 году ушел в отставку. Вернувшись в сборную в этом сезоне, Кузюткин вызвал несколько новичков, в частности, либеро Аллу Галкину и доигровщицу Марию Фролову, которые в завершившемся сезоне завоевали бронзу чемпионата России в составе красноярского "Енисея".

Подготовка сборной России к отборочному турниру чемпионата мира-2018 получилась скомканной. Номинально у тренерского штаба было 20 тренировочных дней, но доигровщица на тот момент турецкого "Эджзаджибаши" Татьяна Кошелева и волейболистки московского "Динамо", составляющие костяк национальной команды, играли во время сбора в клубном чемпионате мира в Японии. Лишь только 15 мая лидеры сборной смогли отправиться в ее расположение.

Несмотря на недостаток тренировок и игровых связей с новичками, можно было рассчитывать, что российские волейболистки не испытают проблем в отборочном турнире. Слишком велика разница в классе между сборной России и другими участниками группы А. Обновленная команда Кузюткина не стала преподносить неприятных сюрпризов и оправдала ожидания любителей волейбола в России.

Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Матч Россия - Болгария
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Российские волейболисты проиграли два матча на этапе Мировой лиги в Казани
Россиянки в первых двух матчах катком прошлись по сборным Австрии и Грузии, обыграв их с одинаковым счетом 3-0. Австрийские волейболистки за три партии не смогли заработать больше 15 очков, а грузинки и вовсе набрали скромные 27 очков в сумме за три сета. В обеих встречах Кузюткин задействовал практически всех игроков, включенных в заявку.

На чемпионат мира — досрочно

Третий матч турнира с командой Греции сборная России начала с разгромных 25:10 в первом сете. В этой встрече Кузюткин уже не использовал массу замен, а полагался в основном на следующую шестерку игроков – Фролова, Юлия Кутюкова, Ирина Королева (Заряжко), Ирина Фетисова, Наталия Гончарова, Вера Ветрова. Во второй партии россиянки вели со счетом 16:13 и 21:20, но гречанки сумели размочить счет по сетам – 26:24. На большее сборную Греции не хватило, и команда Кузюткина уверенно довела матч до победы – 3-1.

В четвертой встрече российские волейболистки затратили всего 68 минут для "сухой" победы над командой Венгрии и досрочно обеспечили себе путевку на чемпионат мира. За тур до окончания отборочного турнира сборная России набрала 12 очков, став недосягаемой для ближайших преследователей. В заключительной встрече группы А, которая уже не имела турнирного значения, коллектив Кузюткина ожидаемо легко разобрался и со сборной Хорватии — 3-1.

Женский чемпионат мира по волейболу-2018 пройдет в Японии с 30 сентября по 21 октября 2018 года. Участие в нем примут 24 сборные, восемь из которых представят Европу. Японки выступят на турнире на правах хозяек, а сборная США — как действующий чемпион мира.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Комментировать
+
Спорт
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена