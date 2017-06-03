Зидан стал первым тренером, который дважды подряд выиграл ЛЧ

МОСКВА, 3 июн — Р-Спорт. Возглавляющий мадридский футбольный клуб "Реал" Зинедин Зидан стал первым тренером, которому удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов.

"Реал" в субботнем финале в Кардиффе под руководством 44-летнего Зидана со счетом 4:1 разгромил туринский "Ювентус", защитив титул действующего победителя турнира.

Зидан был назначен главным тренером "Реала" 4 января 2016 года и в первый же сезон вывел команду в финал Лиги чемпионов, где в серии пенальти был повержен мадридский "Атлетико".

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