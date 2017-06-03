"Реал" разгромил "Ювентус" и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мадридский "Реал" со счетом 4:1 обыграл туринский "Ювентус" в Кардиффе, сообщает "Р-Спорт".

"Реал" стал первой командой, которой удалось выиграть футбольную Лигу чемпионов два раза подряд.

Дубль в составе "Реала" сделал Криштиану Роналду. Он с 12 голами признан лучшим бомбардиром турнира. Еще по мячу забили Каземиро и Марко Асенсио. "Ювентус" ответил "Реалу" одним голом, который забил Марио Манджукич.

В сезоне-2015/16 мадридский клуб по пенальти обыграл мадридский "Атлетико" в финале Лиги чемпионов в Милане. "Реал" завоевал 12-й трофей и является рекордсменом Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по этому показателю.

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