На матчи Кубка конфедераций не пустят в одежде с экстремистской символикой

Рекламный плакат с символикой Кубка Конфедераций по футболу 2017 на фасаде терминала Аэроэкспресс в Шереметьево. Архивное фото

Рекламный плакат с символикой Кубка Конфедераций по футболу 2017 на фасаде терминала Аэроэкспресс в Шереметьево. Архивное фото

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Болельщикам запретят проходить на матчи Кубка конфедераций по футболу в одежде с надписями и символикой экстремистского характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.

"Каких-либо ограничений в одежде при следовании на футбольные матчи не существует, за исключением надписей экстремистского характера или содержащих нацистскую атрибутику или символику. Либо атрибутику или символику экстремистских организаций", — сообщили РИА Новости в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что футбол все же является праздником. "Хочется, чтобы люди были одеты красиво, стильно и чувствовали себя комфортно", — отметил собеседник агентства.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.