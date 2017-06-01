Пришел, чтобы тратить: Роберто Манчини возглавил ФК "Зенит"

МОСКВА, 1 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о назначении главным тренером команды итальянского специалиста Роберто Манчини, с которым был подписан трехлетний контракт с возможностью пролонгации еще на два сезона.

"Зенит" сделал объявление о назначении итальянца в четверг, однако это уже давно перестало быть секретом для всех без исключения российских СМИ и болельщиков. Можно долго рассуждать, получится ли у нового главного тренера привести команду к победам, однако с уверенностью можно утверждать, что "Зенит" ждет новый серьезный этап в клубной истории.

Удачливый тренер

Свой последний трофей Манчини завоевал три года назад — это был Кубок Турции вместе с "Галатасараем". Потом были два безуспешных года в "Интере", а следом — год отпуска. Что означает этот отпуск для относительно молодого специалиста (Манчини на год младше главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры): отсутствие интереса к нему или желание самого тренера взять передышку? Как бы то ни было, Манчини в итоге теперь будет работать в России, где мог оказаться еще в 2012 году, когда Сергей Фурсенко, будучи президентом РФС, искал нового главного тренера для сборной.

Приди итальянец тогда, вопросов к нему было бы немного. В сезоне-2011/12 его "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии, а годом ранее взял Кубок страны. К тому успеху Манчини шел долгих три года, придя в "Сити" в 2009 году. До этого в качестве тренера он также завоевал два Кубка Италии с "Фиорентиной" и "Лацио, а также три "скудетто", два Кубка и Суперкубок Италии с "Интером".

Можно вспомнить, что свои три чемпионских титула "Интер" под его руководством выиграл после того, как "Ювентус" и "Милан" были существенно ослаблены "кальчополи", а победа в английском чемпионате стала возможной благодаря мощным финансовым вливаниям владельцев "Сити" на протяжении всех трех лет, что Манчини проработал в Манчестере. Серхио Агуэро, Яя Туре, Давид Сильва, Эдин Джеко, Марио Балотелли — это лишь немногие, кто пришел в команду в эти годы. Готов ли "Зенит" к таким тратам?

Сергей Фурсенко, который вернулся в "Зенит" на пост генерального директора, а позже станет председателем правления и президентом клуба, запомнился своей основательностью. При нем в должности президента клуба питерцы выиграли свое первое чемпионство в российской истории в 2007 году. А на посту президента Российского футбольного союза Фурсенко пытался не просто развивать футбол, но и позаботился о моральной стороне всех участников процесса, создав кодекс чести российского футбола. К тому же, памятуя о давней заинтересованности Сергея Александровича в работе с Манчини, можно быть уверенными, что требования итальянца будут выполнены.

"Зенит" смотрит на запад

"Наши тренеры ничем не хуже и знают специфику. У нас есть молодое поколение доказавших – тот же Семак, который знает "Зенит" досконально, тот же Радимов, который работает в "Зенит-2", но видимо позиция руководства направлена в сторону западных специалистов. Манчини – хороший выбор, наверное, но то, что "Зенит" не обращает внимание на наших специалистов, конечно не совсем правильно", — заявил агентству "Р-Спорт" председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

Последним российским специалистом, руководившим петербургским клубом больше полугода, был 15 лет назад Юрий Морозов. С тех пор россияне выполняли функции "временщиков" между уходом одного и приходом другого иностранца. Властимил Петржела, Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу и вот теперь — Роберто Манчини.

При этом президент РФС Виталий Мутко заявил "Р-Спорт", что переезд в Россию итальянца повысит привлекательность внутреннего чемпионата. "Манчини, конечно, повысит привлекательность чемпионата России, это топовый тренер, тренер с хорошим именем. Но, чтобы что-то получилось (у него), должны совпасть много факторов", — отметил Мутко.

Много факторов, главный из которых — большой трансферный бюджет. И Фурсенко уже подтвердил готовность к серьезным тратам в летнее межсезонье. "Усиление — это вопрос тренера и спортивного директора. Ресурс по усилению у них сейчас есть, в это межсезонье", — сказал Фурсенко журналистам.

Нужно ли говорить, что успешность работы Манчини в России будет определяться вовсе не количеством выигранных чемпионских титулов или Кубков страны. Главное, для чего пришел итальянец — успешное выступление в Лиге чемпионов, где "Зенит" еще ни разу не добирался до стадии четвертьфинала. У Манчини есть год, чтобы построить команду и пробиться в главный клубный турнир планеты, благо с сезона-2018/19 Россия получит две прямые путевки в групповой этап. И вот там нужно будет доказывать свою состоятельность.

Манчини же в своем микроблоге в Twitter уже успел назвать свой новый клуб чемпионом. "Я очень рад, что "Зенит" выбрал именно меня. До скорой встречи! "Зенит" – чемпион", — говорится в сообщении Манчини на русском языке.