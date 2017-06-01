Роберто Манчини возглавил "Зенит"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новым главным тренером "Зенита" стал итальянец Роберто Манчини, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
На этом посту Манчини сменил Мирчу Луческу. По руководством румынского специалиста петербуржцы финишировали третьими в чемпионате России и второй год подряд не попали в Лигу чемпионов.
Под руководством Манчини миланский "Интер" трижды выигрывал чемпионат Италии. Также 52-летний специалист возглавлял "Лацио", "Фиорентину", "Манчестер Сити" и "Галатасарай".
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>