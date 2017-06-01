Роберто Манчини возглавил "Зенит"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новым главным тренером "Зенита" стал итальянец Роберто Манчини, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Итальянец заключил с "Зенитом" трехлетний контракт с возможностью продления еще на два года.

На этом посту Манчини сменил Мирчу Луческу. По руководством румынского специалиста петербуржцы финишировали третьими в чемпионате России и второй год подряд не попали в Лигу чемпионов.

Под руководством Манчини миланский "Интер" трижды выигрывал чемпионат Италии. Также 52-летний специалист возглавлял "Лацио", "Фиорентину", "Манчестер Сити" и "Галатасарай".

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