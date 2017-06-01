Сенатор Озеров предложил мониторить фанатские интернет-сообщества

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Эксперты координационного совета негосударственной сферы безопасности (КС НСБ) России будут мониторить фанатские интернет-сообщества в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, в том числе на предмет подготовки противоправных действий, сообщил РИА Новости председатель КС НСБ России, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

"В целях мониторинга, анализа и выявления противоправных действий наши специалисты из медиасовета КС НСБ собирают массив данных обо всех существующих сообществах болельщиков. Учитывая, что многие мероприятия, в том числе и противоправные, сегодня организуются с использованием интернета, представляется разумным отслеживать происходящие процессы, особенно накануне таких масштабных событий, как Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу", — сказал сенатор.

С другой стороны, по мнению Озерова, более глубокое погружение в данную аудиторию и соответствующий анализ контента позволит узнать больше о существующих проблемах или недоработках, например, во взаимоотношениях лидеров фанатских сообществ с силовиками или организаторами спортивных мероприятий.

Озеров подчеркнул, что речь идет не о государственной программе, а о специальном общественном проекте КС НСБ России. В работе медиасовета на волонтерских началах участвуют представители российских вузов, медиатехнологи, психологи, юристы и эксперты по вопросам общественной безопасности.

В медиасовете НСБ в свою очередь уточнили, что совокупная аудитория изучаемых сообществ, по состоянию на май 2017 года, составляет более 8,2 миллиона активных интернет-пользователей. При этом более 80% информации, публикуемой болельщиками в открытых группах, не содержит противоправных признаков. Наиболее частые способы для передачи подозрительного и предположительно противоправного контента – закрытые сообщества и каналы в мессенджерах.

В процессе работы все данные анализа и мониторинга НСБ России будут передаваться в правоохранительные органы, профильные общественные и экспертные организации, уточнили в КС НСБ.

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