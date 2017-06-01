ФМБА представило WADA доказательства, что мельдоний не выводится за год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) доказательства того, что мельдоний не выводится из организма в течение года, соответствующие материалы будут опубликованы через неделю, сообщила РИА Новости замглавы ФМБА Юлия Мирошникова в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Все представлено", — сказала Мирошникова, отвечая на вопрос, когда агентство представит соответствующие материалы в WADA.

По ее словам, на следующей неделе исследования, которые доказывают, что препарат не выводится из организма в течение года, будут опубликованы в одном из научных журналов.

Кроме того, Мирошникова отметила, что агентство продолжает работу над задачей по исключению мельдония из списка запрещенных препаратов для спортсменов.

Ранее глава ФМБА Владимир Уйба сообщил РИА Новости, что агентство намерено представить доказательства во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), что мельдоний год не выводится из организма человека, что станет основанием для исключения препарата из списка запрещенных.

В применении мельдония, запрещенного WADA с 1 января 2016 года, были уличены более 10 известных российских спортсменов, включая теннисистку Марию Шарапову. При этом не до конца ясно, в какой срок препарат выводится из организма — многие спортсмены заявили, что перестали применять его задолго до того, как препарат попал в список запрещенных. WADA начало исследование, но в списке запрещенных веществ к употреблению спортсменами на 2017 год мельдоний остался.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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