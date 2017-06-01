Имя главы РУСАДА могут назвать в течение месяца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Имя нового главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть названо в течение месяца, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.
РУСАДА 10 марта сообщило, что открыло конкурс на вакансию генерального директора организации. Ранее пост исполняющей обязанности главы РУСАДА покинула Анна Анцелиович.
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>