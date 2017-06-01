Имя главы РУСАДА могут назвать в течение месяца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Имя нового главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть названо в течение месяца, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

"Где-то в течение месяца", — ответил он на соответствующий вопрос в кулуарах ПМЭФ

РУСАДА 10 марта сообщило, что открыло конкурс на вакансию генерального директора организации. Ранее пост исполняющей обязанности главы РУСАДА покинула Анна Анцелиович.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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