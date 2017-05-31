ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил краснодарский "Локомотив-Кубань" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел в финал турнира.

Встреча, прошедшая в среду в Краснодаре, завершилась со счетом 74:66 (23:17, 20:14, 19:10, 12:25).

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. В финале армейцы сыграют с победителем серии "Химки" (Московская область) – "Зенит" (Санкт-Петербург), в которой химчане уступают 1-2.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>