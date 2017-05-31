Бросившие курить болельщики смогут потренироваться со сборной России

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) и сборная России запускают к Всемирному дню без табака конкурс "Живу без табака", в котором можно выиграть право участия в тренировке с национальной командой.

"Тридцать первого мая, во Всемирный день без табака, РФС и сборная России по футболу запускают конкурс в социальных сетях #живубезтабака. Болельщикам надо отказаться от курения с 31 мая до 2 июля включительно (до конца Кубка конфедераций)", — сообщили в РФС.

Участники смогут получить возможность потренироваться со сборной России, которая в эти дни готовится к выступлению на Кубке конфедераций, и профессиональные фотографии с футболистами.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно разместить на своей странице в социальной сети Facebook, "Вконтакте", Instagram или Twitter обещание: "Я, ФИО или ник, принимаю условия марафона #живубезтабака и обещаю не курить до 2 июля". В течение марафона участники должны рассказать, как им дается отказ от курения, а в конце конкурса подвести итоги.

Сборная России по футболу после завершения Кубка конфедераций оценит рассказы о результатах участия в марафоне и выберет победителя.

Акцию поддержали послы чемпионата мира по футболу Алексей Немов, Александр Овечкин, Яна Чурикова, Игорь Бутман, Виктория Лопырева и Илья Авербух.

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