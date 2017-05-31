WSJ сообщила возможные столицы летних Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Летние Олимпийские игры в 2024 году, вероятнее всего, состоятся в Париже, а спустя четыре года Олимпиаду с большой долей вероятности примет Лос-Анджелес, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации газеты, сейчас в Международном олимпийском комитете обсуждают такое распределение столиц Олимпийских игр. На данный момент Париж и Лос-Анджелес претендуют на проведение летних Игр-2024. Но представители МОК рассматривают вариант, при котором один из этих двух городов, который не станет столицей Олимпиады, сможет принять у себя летние Игры в 2028 году.

Источник сообщает, что, несмотря на то, что договоренности на этот счет почти достигнуты, последнее слово в этом вопросе будет за Лос-Анджелесом и Олимпийским комитетом США.

Помимо Парижа и Лос-Анджелеса, на проведение Олимпиады в 2024 году претендовали Гамбург, Будапешт и Бостон, однако все эти три города в последующем отозвали свои заявки.

Столица Олимпийских игр-2024 будет известна после 130-й сессии МОК, на которой пройдут выборы.