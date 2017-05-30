Андрей Тихонов возглавит "Крылья Советов", сообщил источник

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Андрей Тихонов возглавит самарский футбольный клуб "Крылья Советов", который по итогам сезона-2016/17 покинул Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

Тихонов в июне 2016 года возглавил красноярский "Енисей". Под его руководством команда заняла третье место в первенстве ФНЛ и получила право сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу против тульского "Арсенала". По сумме двух игр тульский клуб сохранил прописку в РФПЛ.

"Андрей Тихонов возглавит самарские "Крылья Советов", контракт тренера с "Енисеем" завершается 1 июня. Самара не чужой город для Андрея Валерьевича, он играл в "Крыльях" и уже работал там тренером, это стало одной из причин, по которой он отказался от продлений контракта в Красноярске", — рассказал собеседник агентства.

"Крылья Советов" по итогам чемпионата России заняли 15-е место в таблице РФПЛ и вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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