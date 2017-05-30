Россияне создают Панамериканскую федерацию военного самбо

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Группа российских инструкторов создает Панамериканскую федерацию военного и полицейского самбо, которая охватит сразу несколько стран Америки, рассказал в понедельник РИА Новости вице-президент федерации самбо Мехико Александр Тимофеев.

"В течение максимум полутора-двух месяцев процесс регистрации будет завершен, и мы приступаем к работе", — сказал Тимофеев, который должен стать президентом этой федерации.

По его словам, федерация объединит ассоциации самбо США, Канады, Мексики, Перу и Венесуэлы. "Уже открыт международный центр подготовки и тренировки военного самбо в Мехико для подготовки именно полицейских сил и армейских подразделений, инструкторы будут приезжать и из России", — сказал спортсмен.

В этом центре будут тренироваться подразделения федеральной полиции и сил общественной безопасности Мексики, а также телохранители полицейского руководства страны, сказал Тимофеев.

Тимофеев отметил, что сейчас в планах проведение чемпионат по военному самбо среди полиции стран Латинской Америки, где оно используется при подготовке полиции. "Чемпионат пройдет максимум через шесть месяцев, еще в этом году", – заметил Тимофеев.

Андрей Попандопуло, президент федерации самбо штата Массачусетс (США), в свою очередь пояснил, что военное самбо включает все элементы, которые запрещены в спортивном и боевом самбо. "Мы учим, как выжить в любой критической ситуации, как защитить себя всеми возможными способами", – сказал он.