На бейсбольном матче в США произошла массовая драка

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В ходе матча бейсбольных команд "Сан-Франциско Джайентс" и "Вашингтон Нэшионалс" в США произошла массовая потасовка между спортсменами, сообщает The New York Times.

Драку развязал бьющий вашингтонской команды Брайс Харпер, в бедро которого своим броском попал питчер противоположного коллектива Хантер Стрикленд.

На кадрах видно, как разозленный попаданием Харпер отбрасывает в сторону снаряжение и бежит в сторону Стрикленда, после чего бейсболисты начинают обмениваться ударами по лицу. Несколько секунд спустя спортсмены обеих команд выбегают на арену, и начинается массовая потасовка.

Матч продолжился после того, как игроков удалось успокоить. Победителем встречи стали бейсболисты "Нэшионалс", которые выиграли со счетом 3:0.