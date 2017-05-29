"Барселона" назвала имя нового главного тренера команды

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Бывший главный тренер "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде возглавил футбольный клуб "Барселона", сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

Контракт с 53-летним специалистом рассчитано на два года.

Вальверде на протяжении тренерской карьеры также работал с испанскими "Эспаньолом", "Вильярреалом" и "Валенсией" и греческим "Олимпиакосом". В минувшем сезоне "Атлетик" под его руководством занял седьмое место в чемпионате Испании.

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