CAS оставил в силе отстранение от соревнований шестерых российских лыжников

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение от соревнований лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой до 31 октября 2017 года, сообщается в пресс-релизе CAS.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада Ричарда Макларена отстранила участников Олимпийских игр в Сочи Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповалову и Иванову от соревнований. Спортсмены оспорили это решение в CAS. 21 февраля CAS отклонил запрос пятерых из них (кроме Ивановой, которая подала апелляцию позже) на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который прошел в конце февраля-начале марта в финском Лахти.

"Комиссии CAS, отвечающие за данный вопрос, приняли решение сохранить предварительные временные ограничения, наложенные на спортсменов, до 31 октября 2017 года. В случае отсутствия нарушения каких-либо антидопинговых правил со стороны спортсменов, временное отстранение будет прекращено, и им снова будет позволено участвовать в соревнованиях", — говорится в пресс-релизе.

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