Сандис Озолиньш возглавил рижский хоккейный клуб "Динамо"

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Известный экс-хоккеист Сандис Озолиньш назначен главным тренером рижского "Динамо", сообщается на официальном сайте латвийского хоккейного клуба.

Данное решение было принято на заседании совета директоров клуба в понедельник.

Озолиньш, которому в августе исполнится 45 лет, завершил карьеру игрока в мае 2014 года. В конце октября прошлого года он вошел в тренерский штаб "Динамо", в котором начинал свою игровую карьеру, а также выступал с 2009 по 2014 год (с перерывом на один сезон).

Озолиньш выступал в НХЛ с 1992 по 2008 год, завоевав один Кубок Стэнли (с "Колорадо" в сезоне-1995/96) и семь раз сыграв в Матче всех звезд лиги. На своих третьих Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Озолиньш был капитаном сборной Латвии по хоккею и знаменосцем национальной команды на церемонии открытия.

"Динамо" заняло последнее место в Западной конференции (предпоследнее — в сводной таблице лиги) КХЛ по итогам регулярного чемпионата-2016/17. В прошедшем сезоне клуб возглавлял Нормундс Сейейс.

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