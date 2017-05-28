Футболисты хабаровского СКА вышли в премьер-лигу

МОСКВА, 28 мая — Р-Спорт. Футболисты "СКА-Хабаровска", ставшие по итогам сезона-2016/17 четвертыми в первенстве ФНЛ, обыграли "Оренбург" (13-е место в чемпионате России) в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России.

Первая встреча, прошедшая в Хабаровске в четверг, завершилась вничью — 0:0. Основное и дополнительное время ответного матча, прошедшего в воскресенье в Оренбурге, также завершилось без голов. В серии пенальти хабаровчане были сильнее – 5:3.

Таким образом, "СКА-Хабаровск" в сезоне-2017/18 будет выступать в РФПЛ, а "Оренбург" — в ФНЛ.

В другой паре за право выступать в РФПЛ в воскресенье встретятся красноярский "Енисей" и тульский "Арсенал", матч начнется в 18-00 по московскому времени.

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