Феттель выиграл Гран-при Монако

МОСКВА, 28 мая — Р-Спорт. Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель победил в гонке шестого этапа чемпионата "Формулы-1"-2017 Гран-при Монако.

Вторым к финишу в Монте-Карло пришел стартовавший с поула партнер Феттеля по команде финн Кими Райкконен, третьим — австралийский гонщик "Ред Булл" Дэниел Риккьярдо.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не сумел финишировать из-за столкновения с мексиканцем Серхио Пересом из "Форс Индии", его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший – 6-й.

Пилоты "Феррари" не побеждали в Гран-при Монако с 2001 года. Следующий этап чемпионата пройдет в Канаде 9–11 июня.

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