Новую ледовую арену построят в Тульской области до конца года

ТУЛА, 28 мая — РИА Новости. Новую ледовую арену для занятий хоккеем и фигурным катанием построят в городе Новомосковске Тульской области до конца 2017 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Торжественная церемония закладки камня в строительство спортивного объекта состоялась в субботу, в ней приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор ООО "Полипласт Новомосковск" Александр Ковалев, а также легенды советского и российского хоккея.

"Сегодня состоялось большое событие в спортивной жизни Новомосковска и всей Тульской области – мы даём старт строительству тренировочной ледовой арены. Пусть будущая ледовая арена станет центром спортивного движения – для детей и взрослых, для любителей и профессионалов. Уверен, это поможет укрепить лучшие традиции отечественного хоккея и фигурного катания", — процитировал собеседник агентства слова Дюмина.

В новой ледовой арене будет располагаться крытый тренировочный каток с ледовым полем 30 на 60 метров, зал силовой подготовки, раздевалки, медкабинет, комната спортинвентаря и сушилки. На тренировочном катке планируется открытие отделений для занятий фигурным катанием и хоккеем. Также для всех желающих будут предусмотрены массовое катание на коньках и занятия групп здоровья.

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