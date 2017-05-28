"Если быть наглой": россиянка Ласицкене одержала победу на Diamond League

ЮДЖИН (США), 28 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) блестяще выступила на своем первом международном старте с момента, когда российских легкоатлетов отстранили от участия в турнирах под эгидой IAAF.

Россиянка одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, установив личный рекорд на открытых стадионах — 2 метра 3 сантиметра. Достойно выступила и вторая принимавшая участие в турнире россиянка — прыгунья в длину Дарья Клишина: она в очень серьезной компании стала четвертой, показав результат 6,70.

Директор турнира почти оправдывался

Предстартовая пресс-конференция этапа Бриллиантовой лиги в Юджине началась со слов директора турнира Тома Джордана, которые были похожи на извинения, хотя формально, конечно, ими не были. Его выступление касалось ситуации с российским чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым, который не смог получить в срок американскую визу и снялся с соревнований. Джордан отметил, что Шубенков в этом году не один впал в немилость у иммиграционных властей США — визы также не получили еще около десяти легкоатлетов, в основном, из Эфиопии.

"Такого никогда не было за все время моей работы на этом посту, — признался Джордан в разговоре с корреспондентом "Р-Спорт". — Приглашение Шубенкову мы отправили в срок. Почему его визу задержали, а Марии Ласицкене (Кучиной) оформили вовремя, я не знаю".

"Командный дух бодрит"

Таким образом, российских представителей на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине осталось двое. Помимо Ласицкене, это была Дарья Клишина, получившая разрешение выступать под нейтральным флагом еще в прошлом году. Для обеих этот старт был первым в летнем сезоне. Причем, как сообщил агентству "Р-Спорт" тренер Клишиной Лорен Сигрейв, его ученицу тоже коснулись визовые проблемы. Она должна была стартовать две недели назад в соревнованиях на острове Сент-Маартен, но чтобы туда долететь, ей нужна была британская виза. Ее-то Клишина и не смогла получить в срок, поэтому летний дебют пришлось перенести в Юджин.

Соревнования в женских прыжках в длину на одном из самых культовых легкоатлетических стадионов мира — Hayward Field — были вынесены на вечер пятницы. Несмотря на неофициальный статус Юджина как столицы американской легкой атлетики, посмотреть на Клишину и компанию пришло не так много зрителей — примерно шесть тысяч. И это при том, что компания у Клишиной была серьезная — олимпийская чемпионка Рио-2016 американка Тианна Бартолетта и победительница Олимпиады-2012 в Лондоне, еще одна прыгунья из США Бриттни Риз. В этот же вечер выступали копьеметательницы, которые тоже были представлены очень серьезным составом — среди участниц, в частности, числилась двукратная олимпийская чемпионка Барбора Шпотакова из Чехии.

Клишина в первой же попытке совершила очень далекий прыжок, но занести себе его в актив не смогла из-за заступа. Зато во второй попытке россиянка улетела на 6,68 и вошла в тройку, предсказуемо уступая только Риз и Бартолетте. Увы, вскоре с прыжком на 6,78 ее обошла британка Лоррейн Юген. Клишина же сумела улучшить свой результат на два сантиметра и с итоговыми 6 метрами 70 сантиметрами стала четвертой.

Тем не менее, расстроенной россиянка в разговоре с корреспондентом агентства "Р-Спорт" не выглядела. "Первый старт всегда дается тяжело, — призналась Клишина. — Давно не прыгала, да и ветер здесь "гулял". Пришлось делать много корректировок с разбегом — двигать его назад-вперед. Но, в принципе, для первого старта результат удовлетворительный. Знаю, что могла прыгать дальше. Готова лучше. Но правда было тяжеловато, да и казалось, что на шесть попыток сил не хватает. Такие же и зимой ощущения были. На втором старте будет легче".

Доволен был и тренер Клишиной. "На первом старте сезона обычно проходит некая "пристрелка", настройка разбега и прочие подобные вещи. Клишина не смогла все это сделать две недели назад в Сент-Маартене, поэтому их пришлось делать в Юджине. Двигали разбег более чем на два метра, и в итоге на двух очень хороших последних попытках у нее были микрозаступы. Но и остальные прыжки были достойные", — сказал Сигрейв.

Ну а тому факту, что в соревнованиях в Юджине выступала еще одна россиянка Мария Ласицкене, Клишина, по ее словам, очень обрадовалась. "Кто-то из своих присутствует, и сразу чувствуешь командный дух. Это бодрит", — призналась она.

Скорее не "вот вам всем", а показала, что можем



В отличие от пятницы, в субботу на трибунах Hayward Field было яблоку негде упасть — по сообщению пресс-службы, на стадион пришли более 12 тысяч зрителей. Среди них была и Клишина, которая пристроилась у заборчика рядом с сектором для прыжков в высоту для того, чтобы поболеть за подругу по команде, которой официально на международных легкоатлетических турнирах пока нет.

Как накануне перед стартом женских прыжков в длину, диктор по стадиону, объявляя высотниц, старательно сделал паузу перед фамилией Ласицкене, чтобы нечаянно не проговориться, из какой она страны. Ситуация напоминала плохой анекдот, а ее абсурдность еще перед стартом неосознанно подчеркнул директор турнира, который перед тем, как сообщить о визовых проблемах Шубенкова, осторожно переспросил: "А я могу сказать, что он из России?"

Как бы то ни было, российская чемпионка мира, не обращая внимания ни на экзерсисы диктора, ни на белый квадрат напротив ее фамилии на табло, с первых же попыток начала прыгать очень уверенно. В то время как большинство ее соперниц брали высоты натужно, Ласицкене взлетала над планкой с запасом словно на невидимых крыльях — то ли соскучившись по обстановке международных стартов, которых у нее не было почти два года, то ли просто хорошо подготовившись.

Первая осечка россиянки случилась только на высоте 1 м 98 см, но к этому моменту у нее остались только три конкурентки. Причем со второй попытки Ласицкене эту высоту взяла, а вот испанке Рут Бейтии, Камиле Лицвинко из Польши и Вашти Каннингем из США этого сделать не удалось. Уже в ранге победительницы соревнований Мария попросила установить планку на высоте 2,03 — и с третьей попытки ее преодолела, хотя в первых двух даже не была близка к этому. Так состоялся личный рекорд Ласицкене на открытых стадионах и заодно рекорд Hayward Field, который раньше принадлежал другой россиянке Анне Чичеровой.

"Если быть наглой, то ожидала такого результата. Чувствовала себя отлично, понимала, что сегодня могу высоко прыгать, — сказала Ласицкене корреспонденту "Р-Спорт", комментируя свой первый международный старт в нейтральном статусе. — Вся подготовка шла хорошо, плавно. Зимний сезон хорошо прошел. В психологическом плане мне удалось все откинуть, забыть, перестать обижаться и начать очень бодро с нового листа. И, конечно, с хорошей злостью — без этого никак нельзя прыгать в одном секторе с олимпийской чемпионкой (Бейтией)".

"А если быть не наглой — надо кричать "а-а-а, вот это да-а-а, как это у меня так получилось!" — со смехом добавила россиянка.

На вопрос, нет ли у нее после такой блестящей победы мысли "вот вам всем!", Ласицкене задумалась, но ответила отрицательно. "Скорее, мы показали, что не сидели сложа руки, мы готовились, не озлобились, мы очень хотим побеждать. И я сегодня показала, что еще и можем", — заметила чемпионка мира.

Говоря же о запрете на слово "Россия" на стадионе, Ласицкене согласилась, что это похоже на "дурацкие игры". "Выгнали из семьи, потом перепроверили, некоторых решили вернуть. Наши друзья по сборной продолжают ждать. Это все странно, и мы до конца не успокоимся, пока все это не будет решено. Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родились. Конечно, мы так и делаем, но я не хочу напротив своей фамилии белый квадратик. Хочу законный триколор", — заключила спортсменка.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>