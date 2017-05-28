"Если быть наглой": россиянка Ласицкене одержала победу на Diamond League

ЮДЖИН (США), 28 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) блестяще выступила на своем первом международном старте с момента, когда российских легкоатлетов отстранили от участия в турнирах под эгидой IAAF.
Россиянка одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине, установив личный рекорд на открытых стадионах — 2 метра 3 сантиметра. Достойно выступила и вторая принимавшая участие в турнире россиянка — прыгунья в длину Дарья Клишина: она в очень серьезной компании стала четвертой, показав результат 6,70.
Директор турнира почти оправдывался
"Такого никогда не было за все время моей работы на этом посту, — признался Джордан в разговоре с корреспондентом "Р-Спорт". — Приглашение Шубенкову мы отправили в срок. Почему его визу задержали, а Марии Ласицкене (Кучиной) оформили вовремя, я не знаю".
"Командный дух бодрит"
Тем не менее, расстроенной россиянка в разговоре с корреспондентом агентства "Р-Спорт" не выглядела. "Первый старт всегда дается тяжело, — призналась Клишина. — Давно не прыгала, да и ветер здесь "гулял". Пришлось делать много корректировок с разбегом — двигать его назад-вперед. Но, в принципе, для первого старта результат удовлетворительный. Знаю, что могла прыгать дальше. Готова лучше. Но правда было тяжеловато, да и казалось, что на шесть попыток сил не хватает. Такие же и зимой ощущения были. На втором старте будет легче".
Ну а тому факту, что в соревнованиях в Юджине выступала еще одна россиянка Мария Ласицкене, Клишина, по ее словам, очень обрадовалась. "Кто-то из своих присутствует, и сразу чувствуешь командный дух. Это бодрит", — призналась она.
Скорее не "вот вам всем", а показала, что можем
Как накануне перед стартом женских прыжков в длину, диктор по стадиону, объявляя высотниц, старательно сделал паузу перед фамилией Ласицкене, чтобы нечаянно не проговориться, из какой она страны. Ситуация напоминала плохой анекдот, а ее абсурдность еще перед стартом неосознанно подчеркнул директор турнира, который перед тем, как сообщить о визовых проблемах Шубенкова, осторожно переспросил: "А я могу сказать, что он из России?"
Первая осечка россиянки случилась только на высоте 1 м 98 см, но к этому моменту у нее остались только три конкурентки. Причем со второй попытки Ласицкене эту высоту взяла, а вот испанке Рут Бейтии, Камиле Лицвинко из Польши и Вашти Каннингем из США этого сделать не удалось. Уже в ранге победительницы соревнований Мария попросила установить планку на высоте 2,03 — и с третьей попытки ее преодолела, хотя в первых двух даже не была близка к этому. Так состоялся личный рекорд Ласицкене на открытых стадионах и заодно рекорд Hayward Field, который раньше принадлежал другой россиянке Анне Чичеровой.
"Если быть наглой, то ожидала такого результата. Чувствовала себя отлично, понимала, что сегодня могу высоко прыгать, — сказала Ласицкене корреспонденту "Р-Спорт", комментируя свой первый международный старт в нейтральном статусе. — Вся подготовка шла хорошо, плавно. Зимний сезон хорошо прошел. В психологическом плане мне удалось все откинуть, забыть, перестать обижаться и начать очень бодро с нового листа. И, конечно, с хорошей злостью — без этого никак нельзя прыгать в одном секторе с олимпийской чемпионкой (Бейтией)".
На вопрос, нет ли у нее после такой блестящей победы мысли "вот вам всем!", Ласицкене задумалась, но ответила отрицательно. "Скорее, мы показали, что не сидели сложа руки, мы готовились, не озлобились, мы очень хотим побеждать. И я сегодня показала, что еще и можем", — заметила чемпионка мира.
Говоря же о запрете на слово "Россия" на стадионе, Ласицкене согласилась, что это похоже на "дурацкие игры". "Выгнали из семьи, потом перепроверили, некоторых решили вернуть. Наши друзья по сборной продолжают ждать. Это все странно, и мы до конца не успокоимся, пока все это не будет решено. Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родились. Конечно, мы так и делаем, но я не хочу напротив своей фамилии белый квадратик. Хочу законный триколор", — заключила спортсменка.
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