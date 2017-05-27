На стадионе "Санкт-Петербург" начали укладывать новый рулонный газон

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На стадионе "Санкт-Петербург" начали укладку рулонного газона. Одновременно на спортивном объекте идут работы по выравниванию и уплотнения основания под новое покрытие.

"После проведения тестовых матчей, мы поняли, что качество пробуждаемого газона неудовлетворительное. "Зенит", "Бамард", футбольная федерация города и ФИФА приняли решение пойти на замену стационарного газона на рулонный", — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Виктор Албин.

© РИА Новости Укладка газона на стадионе "Санкт-Петербург" © РИА Новости Укладка газона на стадионе "Санкт-Петербург"

По его словам, был изучен опыт Германии, Голландии и Краснодарского края, а подходящего производителя нашли под Гатчиной.

"Наша компания занимается рулонным газоном более шестидесяти лет. Мы поставляем спортивный газон в Англию, Францию, Италию, Голландию", — отмечает директор компании-подрядчика по подготовке газона Стивен Ринкс.

© РИА Новости Укладка газона на стадионе "Санкт-Петербург" © РИА Новости Укладка газона на стадионе "Санкт-Петербург"

Он пообещал, что новое покрытие будет уложено за три дня, а затем компания будет следить за его состоянием вплоть до Кубка Конфедераций FIFA – 2017.

Основой для газона послужил луговой мятлик – основная трава природной зоны, где находится Санкт-Петербург, сообщила агроном компании-подрядчика Наталья Беликова. Такое покрытие может самостоятельно выдерживать любые нагрузки, поэтому оно хорошо подойдет для спортивных мероприятий на новой арене, считает Беликова.

© РИА Новости Снятие газона в Гатчине © РИА Новости Снятие газона в Гатчине

Футбольное поле уже перемещено внутрь чаши стадиона и подключено к инженерным системам. Специалисты АО "ФК "Зенит" и ЗАО "Зенит-Арена" выполняют подготовительные, пуско-наладочные и агротехнические работы.

© РИА Новости Укладка газона на стадионе "Санкт-Петербург" © РИА Новости Укладка газона на стадионе "Санкт-Петербург"

Работы по демонтажу старого покрытия и установке нового газона будут выполнены за счет средств ФК "Зенит" и будут завершены 12-13 июня. Заместитель генерального директора по управлению инфраструктурой ФК "Зенит" Владимир Литвинов уверен, что работы будут выполнены в срок, и новый газон будет качественным.

На прошлой неделе на заседании оперативного штаба по подготовке стадиона было принято решение обновить травяное покрытие футбольного поля в соответствии с техническим заданием АО "ФК "Зенит".