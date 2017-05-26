В хоккейной лиге Украины осталось два клуба

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Хоккейную лигу Украины покинули все клубы, кроме двух, сообщает "Чемпионат".

В пятницу клуб "Белый Барс" из Белой Церкви объявил, что со следующего сезона будет выступать в юниорской хоккейной лиге Украины. Таким образом, в украинской хоккейной лиге осталось лишь два клуба — "Кременчуг" и "Донбасс".

Ранее от участия в соревновании отказались киевский "Дженералз", харьковский "Витязь" и "Кривбасс" из Кривого Рога. Основной причиной для такого решения стал недостаток финансирования, говорится в статье.