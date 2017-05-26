Мексика надеется на хорошие поля на Кубке конфедераций в России

МЕХИКО, 26 мая — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Сборная Мексики надеется, что качество футбольных полей в рамках предстоящего Кубка конфедераций в России будет соответствовать стандартам ФИФА, заявил РИА Новости главный тренер национальной команды страны Хуан Карлос Осорио.

"Я был в России в прошлом ноябре, ознакомился с тренировочными полями и стадионами, где мы будем играть. Они были не на 100% готовы в тот момент, к тому же и температура будет не такая же (низкая), но, зная стандарты ФИФА, я уверен, что они будут готовы и у нас не будет жалоб на их качество", – заметил Осорио.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал — 2 июля в Петербурге.

Осорио подчеркнул, что от своей группы ждет разных стилей игры у соперников. "Это три очень разных стиля, Португалия – это тонкая выделка, с очень быстрыми крайними игроками, с одним из двух лучших футболистов планеты (я имею в виду Криштиану Роналду), с хорошей защитой и командой, которая, по словам их тренера Фернанду Сантуша, обновляется и, конечно, будет очень трудным соперником", – заметил главный тренер сборной Мексики.

Сборную России Осорио назвал очень динамичной командой. "Она привычна к игре в непогоду и сильна в борьбе в воздухе", — заметил колумбийский специалист, тренирующий мексиканскую национальную команду. Что касается Новой Зеландии, то она предпочитает открытый футбол и прессинг, и это станет хорошей проверкой для Мексики, сказал Осорио.

Тренер также сообщил, что в Россию отправляются болельщики сборной Мексики, чтобы поддержать свою команду. "Я не знаю их точного числа, но знаю, что они нас поддержат, как это было во всех местах, где мы играли, дальность расстояния не станет помехой мексиканским фанатам", — сказал Осорио.

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