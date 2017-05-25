Волков: подготовка Саранска к ЧМ-2018 идет по графику

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Подготовка Саранска к чемпионату мира по футболу в 2018 году идет по графику, сообщил врио главы Мордовии Владимир Волков.

По информации пресс-службы главы республики, о ходе подготовки к ЧМ-2018 Волков в среду рассказал советнику президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергею Глазьеву и ведущим российским ученым, академикам РАН, приехавшим в Саранск на заседание научно-технического совета Технопарка.

"На всех объектах сейчас идут активные строительные работы… В целом подготовка Саранска к чемпионату мира по футболу 2018 года идет по графику", — сказал врио главы региона, слова которого приводятся в сообщении.

Гости осмотрели новый жилой комплекс в районе строящегося стадиона. "После чемпионата мира здесь будут жить более 35 тысяч человек. Один детский сад мы уже построили, строим еще два, начато строительство крупного торгового центра, поликлиники. Особый предмет нашей гордости — Центр образования "Тавла" на полторы тысячи учеников — обещает стать эталонной школой будущего. Как и в лицее для одаренных детей, здесь будут применяться самые современные образовательные технологии и методики", — отметил Волков.

По данным пресс-службы, Глазьев поинтересовался, как республике удается сохранять темпы жилищного строительства. Врио главы региона подтвердил, что в 2016 году объемы не только не снизились, но и возросли. По его словам, во многом этого удалось достичь благодаря реализуемой в республике уникальной антикризисной программе льготной ипотеки под пять процентов годовых. Она позволила сохранить темпы строительства и привлечь дополнительные инвестиции в отрасль.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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