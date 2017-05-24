"Манчестер Юнайтед" обыграл "Аякс" в финале Лиги Европы

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Английский "Манчестер Юнайтед" нанес поражение амстердамскому "Аяксу" в финале футбольной Лиги Европы и впервые в истории завоевал данный трофей.

Встреча, прошедшая в среду в Стокгольме, завершилась победой "МЮ" со счетом 2:0. Голы на счету Поля Погба (18-я минута) и Генриха Мхитаряна (48).

"Манчестер Юнайтед" трижды выигрывал Лигу чемпионов, по разу становился победителем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира, но ни разу ранее не выигрывал Лигу Европы.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>