Источник: новокузнецкий "Металлург" не сыграет в КХЛ в сезоне-2017/18

МОСКВА, 24 мая – Р-Спорт. Новокузнецкий "Металлург" исключен из числа участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решением совета директоров лиги, сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ходом заседания, которое проходит в эти минуты в Барвихе (Московская область).

В сезоне-2016/17 в КХЛ выступило двадцать девять клубов (рекордное количество). Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко 16 мая заявил, что оптимальное количество клубов в КХЛ — 24, оптимизация состава позволит решить вопрос сокращения расходов, которые идут на компенсации игрокам.

"В сезоне-2017/18 в КХЛ не выступит новокузнецкий "Металлург", таково решение лиги", — рассказал собеседник агентства.

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