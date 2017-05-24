Песков: об отказе от легионеров в футболе речи речи не идет

РИА НОВОСТИ. НА ПРЕЗИДЕНТСКОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ СПОРТА О КАКИХ-ТО КОНКРЕТНЫХ РЕШЕНИЯХ ПО ОТКАЗУ РФ ОТ ЛЕГИОНЕРОВ В ФУТБОЛЕ РЕЧИ НЕ ШЛО — ПЕСКОВ