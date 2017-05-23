Путин согласился с идеей "импортозамещения" в российском футболе

КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, предложившего главе государства провести "стопроцентное импортозамещение" в российском футболе.

"Владимир Владимирович, здесь одна огромная просьба. Я знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко, вице-премьер) уже ограничивает количество легионеров и его ругали даже, слышал, как ругали в Сочи… Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение в российском футболе стопроцентное?", — сказал Кондратьев, обратившись в президенту на Госсовете по развитию физической культуры и спорта.

"Правильно, согласен", — ответил Путин.

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