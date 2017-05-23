Пойманных на допинге спортсменов могут лишить права занимать госдолжности

КРАСНОДАР, 23 мая – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Спортсмен, пойманный на допинге, будет ограничен или пожизненно лишен права занимать госдолжности, употребление допинга должно стать угрозой не только карьере спортсмена, но и карьере после спорта, заявил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

Во вторник в Краснодаре проходит заседание совета при президенте РФ по вопросам развития физической культуры и спорта. Во вторник НОАК на своем официальном сайте впервые обнародовала Национальный план борьбы с допингом.

"Предусмотрены меры по контролю за недобросовестными (спортсменами). Будут приняты меры по взысканию с доходов и имущества дисквалифицированных спортсменов и тренеров, которые они получили в качестве призовых, — сказал Смирнов на заседании совета. — Тот же принцип будет предложен в отношении дисквалифицированных спортсменов, в случае если они будут претендовать на замещение госдолжностей. Человек, уличенный в нарушении антидопинговых правил, будет ограничен или пожизненно лишен права занимать эти должности".

"Употребление допинга должно стать угрозой не только карьере спортсмена, но и карьере после спорта", — добавил Смирнов.

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