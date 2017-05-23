Путин призвал проработать меры поддержки завершивших карьеру спортсменов

КРАСНОДАР, 23 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил ввести дополнительные меры поддержки спортсменов после завершения их карьеры, чтобы они могли найти применение своим талантам и опыту.

"Говоря о спортивном резерве, будет неправильно обойти тему завершения спортивной карьеры. Во-первых, требуются дополнительные меры, что позволит тем, кто достойно представлял страну на спортивной арене, (получить) новые профессиональные возможности, найти применение своим талантам, своему опыту", — сказал Путин на заседании Госсовета по развитию физической культуры и спорта.

Кроме того, по его словам, необходимо проработать тему с поддержкой призеров Олимпиад, достигших пенсионного возраста. Президент отметил, что сейчас это делает Фонд поддержки олимпийцев, инициатором которого был сам глава государства. Однако президент подчеркнул, что фонд создавался для помощи действующим спортсменам и должен сосредоточиться именно на этой работе.

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