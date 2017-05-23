Путин предложил внедрить систему грантов для перспективных спорстменов

КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо внедрить систему грантов для перспективных спортсменов на федеральном уровне за счет сокращения финансирования профессионального спорта.

"Также следует подумать о поддержке талантливых ребят. В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне, это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших", — сказал Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта

"Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования — я уже об этом говорил неоднократно — профессионального спорта, во всяком случае, по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются, направляются очень большие и не всегда обосновано", — добавил глава государства.