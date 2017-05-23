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Спорт

Путин в Краснодаре посетил одну из крупнейших в Европе спортивных школ

15:1223.05.2017
(обновлено: 15:14 23.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Краснодарский край посетил одну из крупнейших детских спортивных школ Европы — Академию футбольного клуба "Краснодар".

Футбольный мяч на поле. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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У входа в здание главу государства встретили президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий, вице-премьер Виталий Мутко, а также президент ФИФА Джанни Инфантино. Вместе с ними президент осмотрел помещения школы, а также пообщался с воспитанниками.

Детская спортивная школа при футбольном клубе "Краснодар" была создана в 2008 году. Сегодня она является одной из крупнейших в Европе и всем мире детских футбольных школ. В ее состав входят 25 филиалов: 9 расположены в Краснодаре и 14 — в населенных пунктах края. В настоящее время здесь идет работа с командами десяти возрастов и каждый год продолжается набор младших команд.

В распоряжении воспитанников школы есть несколько манежей с искусственной травой для занятий в холодное время года, 20 полноразмерных полей с натуральным газоном, а также 5 — с синтетическим.

В спортивном арсенале есть не имеющий аналогов в России тренажер, разработанный компанией "Спорт автоматика" и произведенный резидентом новосибирского технопарка "Академпарк". Роботизированный тренировочный комплекс для футболистов FootBot занимает целую спортивную площадку. Он представляет собой квадратный манеж размером 16 на 16 метров с расположенными по четырем сторонам пушками для подачи мячей. Задача игрока — принять и отправить мячи, летящие с разной интенсивностью и скоростью (до 100 километров в час), в обозначенную цветом мишень.

Главный корпус Академии разделен на две части — образовательную и спортивную. Первая представляет собой полноценную общеобразовательную школу, оснащенную самым современным оборудованием. В ней подростки учатся с 6 по 11 класс. Здесь же расположены столовая, актовый зал, а также гостиничные номера для приезжающих родителей.

Спортивная часть включает в себя медико-восстановительный центр, бассейн, сауны, тренажерный и спортивный залы, а также зал для прыжков на батуте. Проживают воспитанники Академии в десяти современных коттеджах, рассчитанных на 34 человека каждый.

Внутри Академии проводятся всевозможные футбольные турниры, в которых соперничают команды различных филиалов одного возраста. Кроме того, команды Академии принимают участие во всех всероссийских соревнованиях и престижных международных детско-юношеских турнирах, а также выезжают за рубеж для проведения товарищеских матчей с представителями сильнейших детских академий других стран.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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