НОАК опубликовала Национальный план борьбы с допингом в российском спорте

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) на своем официальном сайте впервые обнародовала Национальный план борьбы с допингом.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов в ноябре заявил, что к февралю 2017 года планируется подготовить основные моменты плана по борьбе с допингом в России.

В опубликованном тексте плана рассматриваются вопросы нормативно-правового, организационного, научного, медицинского и медико-биологического обеспечения предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним. Кроме того, план содержит следующие пункты:

— образовательные программы, направленные на предотвращение допинга и борьбы с ним,

— взаимодействие с международными спортивными организациями,

— информационное освещение и инновационные методы предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним,

— современные информационные технологии, содействующие предотвращению допинга в спорте и борьбы с ним.