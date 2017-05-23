НОАК заявила о необходимости взыскания доходов атлетов, уличенных в допинге

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Должны быть внедрены механизмы взыскания доходов спортсменов, тренеров и прочих лиц, уличенных в антидопинговых нарушениях, говорится в Национальном плане борьбы с допингом в российском спорте, который был опубликован на сайте Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).
"Внести в нормативные правовые акты изменения, внедряющие механизм обращения взыскания на доходы и имущество спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов в области физической культуры и спорта, полученные от государственных и негосударственных структур за спортивные достижения на соревнованиях различного ранга, в случае последующего выявления совершения ими нарушений антидопинговых правил и применения к ним санкций уполномоченными организациями", — говорится в тексте плана.
Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов в ноябре заявлял, что к февралю 2017 года планируется подготовить основные моменты плана по борьбе с допингом в России.
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