США
23.0523 мая08:19МСК
USD56.50-0.66
EUR63.17-0.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

Кабмин одобрил законопроект о финансировании медобеспечения спортсменов

08:0023.05.2017
(обновлено: 08:03 23.05.2017)
0580
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на Дом Правительства Российской Федерации. Архивное фотоВид на Дом Правительства Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, уточняющий источники финансирования медико-биологического обеспечения спортсменов федеральных и региональных сборных.

Аптека. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
СМИ: дешевые лекарства в России могут подорожать 15%

В справке к проекту указывается, что так как для каждого спортсмена при заболеваниях или травмах необходима своя программа лечения, оказывать им помощь на основе стандартов за счёт средств обязательного медицинского страхования не представляется возможным. В стандартах и порядках не учитывается такая важная особенность лечения спортсмена, как необходимость его максимально скорого восстановления для возвращения к тренировкам и соревнованиям, а также потребность в сохранении необходимого для занятий состояния.

Согласно законопроекту, "медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд России будет финансироваться за счёт федерального бюджета, а спортсменов спортивных сборных команд субъектов Федерации – за счёт региональных бюджетов". Предложено утвердить термин "медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации" и "спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации".

Производство лекарственных препаратов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачам прописали пилюли. Как кабмин приблизил госзакупку лекарств к народу

Инициатива также предполагает обязать Минспорт РФ утверждать порядок информирования региональных органов государственной власти об изменениях в перечнях запрещенных в спорте субстанций и методов. После одобрения комиссией кабмина законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Как отмечается в справке, в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов на мероприятия по медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных команд России предполагаются средства в размере 6,649 миллиарда рублей.

Комментировать
+
Спорт
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена