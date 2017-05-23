Кабмин одобрил законопроект о финансировании медобеспечения спортсменов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, уточняющий источники финансирования медико-биологического обеспечения спортсменов федеральных и региональных сборных.

В справке к проекту указывается, что так как для каждого спортсмена при заболеваниях или травмах необходима своя программа лечения, оказывать им помощь на основе стандартов за счёт средств обязательного медицинского страхования не представляется возможным. В стандартах и порядках не учитывается такая важная особенность лечения спортсмена, как необходимость его максимально скорого восстановления для возвращения к тренировкам и соревнованиям, а также потребность в сохранении необходимого для занятий состояния.

Согласно законопроекту, "медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд России будет финансироваться за счёт федерального бюджета, а спортсменов спортивных сборных команд субъектов Федерации – за счёт региональных бюджетов". Предложено утвердить термин "медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации" и "спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации".

Инициатива также предполагает обязать Минспорт РФ утверждать порядок информирования региональных органов государственной власти об изменениях в перечнях запрещенных в спорте субстанций и методов. После одобрения комиссией кабмина законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Как отмечается в справке, в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов на мероприятия по медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных команд России предполагаются средства в размере 6,649 миллиарда рублей.