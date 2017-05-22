Чемпион мира по мотогонкам Ники Хэйден скончался после аварии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский мотогонщик Ники Хэйден скончался в больнице на 36-м году жизни после аварии, сообщает агентство "Р-Спорт".

ДТП произошло 17 мая. Спортсмена сбил автомобиль, когда он катался на велосипеде с друзьями вблизи Римини. У Хэйдена был диагностирован диффузный отек мозга, в течение пяти дней он находился в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Nicky Hayden non ce l'ha fatta. L'ex campione del mondo di MotoGP è venuto a mancare dopo 5 giorni di coma #SkySport https://t.co/dm97yRNMkn — Sky Sport (@SkySport) May 22, 2017

​Спортсмен был чемпионом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года. В текущем сезоне Хэйден выступал в классе Superbike.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>