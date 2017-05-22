В ПКР отреагировали на высказывания IPC о российском менталитете

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт. Высказывания представителей Международного паралимпийского комитета (IPC) о необходимости коренных изменений в культурном коде России и в российском менталитете носят весьма субъективный и туманный характер и делают разговор о реализации дорожной карты в терминах конкретных дат и конкретных мер весьма затруднительным, следует из пресс-релиза Паралимпийского комитета России (ПКР), который опубликован на официальном сайте организации.

IPC в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. Данные санкции также не позволили российским паралимпийцам принять участие в отборочных соревнованиях на зимнюю Паралимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Президент IPC Филип Крэйвен в понедельник объявил, что исполком единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР.

"Наряду с практическими вопросами восстановления членства в IPC в ходе пресс-конференции прозвучали заявления о необходимости коренных изменений в культурном коде России и в российском менталитете. Эти высказывания носят весьма субъективный и туманный характер и делают разговор о реализации дорожной карты в терминах конкретных дат и конкретных мер весьма затруднительным", — сказано в релизе на сайте ПКР.

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