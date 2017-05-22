Умер спортивный телекомментатор Владимир Перетурин

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Умер известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин, об этом сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на друзей комментатора.

Перетурин скончался на 79-м году. В последние годы журналист был прикован к постели, перенеся несколько инсультов.

В качестве игрока Владимир Перетурин выступал за футбольные клубы "Динамо" из Кирова и Ленинграда, а также за ленинградский "Автомобилист" и рыбинский "Сатурн".

С 1970 года Перетурин работал спортивным комментатором. Наибольшую популярность ему принесла программа "Футбольное обозрение", которая выходила в эфир в течение 19 лет.

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