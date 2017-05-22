Международный паралимпийский комитет продлил отстранение ПКР

МОСКВА, 22 мая — Р-Спорт. Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), заявил глава рабочей группы IPC ПКР Энди Паркинсон.

Заседание исполкома IPC прошло в понедельник в Барселоне.

Глава IPC Филип Крэйвен в августе 2016 года объявил, что комитет принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 и лишить ПКР членства в организации. Отстранение ПКР не позволило российским паралимпийцам принять участие в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Глава ПКР Владимир Лукин в марте сообщил, что российская сторона получила дорожную карту по восстановлению членства. По инициативе ПКР 8-9 мая в немецком Бонне прошла встреча координационного комитета ПКР с рабочей группой IPC с целью обсуждения прогресса выполнения дорожной карты, а также для детализирования списка российских спортсменов для антидопингового тестирования и обсуждения механизмов оплаты финансовых обязательств.

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