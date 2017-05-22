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Спорт

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею

03:0922.05.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоХоккеисты сборной Швеции празднуют чемпионство, 22 маяХоккеисты сборной Швеции празднуют чемпионство, 22 мая
© РИА Новости / Алексей Куденко

КЕЛЬН, 22 мая – Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею, проходивший в Кельне и Париже, завоевав свои первые с 2013 года золотые медали и не позволив канадцам сравняться со сборной СССР/России по числу побед на турнирах (27). Российская команда второй год подряд стала бронзовым призером.

Артемий Панарин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Василевский и Панарин вошли в символическую сборную ЧМ-2017
Сборная Швеции в финале с итоговым счетом 2:1 после серии буллитов одержала победу над командой Канады. В матче за третье место россияне обыграли финнов – 5:3. Турнир проходил с 5 по 21 мая.

Дело в близнецах

"Последний раз, когда сборная Швеции выигрывала чемпионат мира, в команде были близнецы (Хенрик и Даниэль) Седины, поэтому то, что в нашей команде сейчас играют близнецы (Юэль и Хенрик) Лундквисты — это хороший знак в преддверии финала. Нет, я их не путаю. Для меня Юэль — образец профессионализма, а Хенрик — пожалуй, лучший вратарь в мире", — сказал главный тренер шведов Рикард Гренборг за день до финальной игры.

И оказался прав — шведы выиграли первые с 2013 года золотые медали чемпионата мира, в упорной борьбе лишь в серии буллитов одержав победу над канадцами, победителями предыдущих двух турниров.

Шведов изначально относили к числу главных фаворитов турнира. Уже в начальную заявку они внесли 16 игроков из НХЛ, а по ходу чемпионата мира в Кельн приехали выбывшие из борьбы за Кубок Стэнли голкипер Хенрик Лундквист, форварды Оскар Линдберг (оба — "Нью-Йорк Рейнджерс") и Никлас Бэкстрем ("Вашингтон"). При этом Лундквист приехал на чемпионат мира впервые с 2008 года.

Игрок сборной Швеции Вильям Нюландер. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Хоккеист сборной Швеции Нюландер признан самым ценным игроком ЧМ-2017
Серебряные медали в составе канадцев завоевал защитник Крис Ли — второй в истории игрок, пробившийся в состав сборной Канады на чемпионат мира из КХЛ (выступал в магнитогорском "Металлурге"). Ранее единственным был защитник Джоэл Квятковски, сыгравший пять матчей на чемпионате мира 2009 года после сезона в череповецкой "Северстали".

Ли на турнире провел семь матчей, отметившись двумя результативными передачами. Хоккеист, по собственному признанию, рассчитывает после турнира получить предложение из НХЛ.

Успех финнов, провал американцев

Сборную Финляндии, которой, казалось, суждено стать главным разочарованием турнира, в итоге можно признать ее главным открытием. Финны с трудом вышли из группы, заняв четвертое место, лишь на очко опередив французов, но в четвертьфинале неожиданно обыграли победителя кельнской группы — сборную США (2:0).

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Развить успех сборная Финляндии не смогла, в полуфинале проиграв шведам (1:4), а в игре за бронзу – сборной России (3:5). "Мы не выиграли бронзу, но быть в четверке на этом турнире — это хороший результат, мы гордимся этим", — сказал главный тренер финнов Лаури Марьямяки.

Титул главного разочарования в результате отошел к американцам, которые, начав турнир с поражения от команды Германии (1:2), подошли к плей-офф с серией из шести побед, последняя из которых была одержана над сборной России (5:3). Однако в четвертьфинале американцы, забивавшие в среднем более четырех шайб за игру на групповом этапе, не смогли отличиться ни разу и пропустили в полуфинал финнов.

Сборные Латвии, Словакии и Дании, выступавшие на групповом этапе в Кельне, остались за бортом плей-офф. Причем словаки не могут пробиться в четверку уже четвертый год подряд, а латвийцы не играли в плей-офф с 2009 года.

Со знаком плюс можно отметить выступление команды Швейцарии, год назад оставшейся за бортом плей-офф — в парижской группе она стала второй и единственной кроме канадцев, не проигравшей на групповом этапе ни одного матча в основное время. В четвертьфинале швейцарцы попали на шведов, бороться с которыми команде Патрика Фишера было объективно сложно (1:3).

Белорусы ушли от скандала

Сборная Чехии второй год подряд не смогла преодолеть стадию четвертьфинала, оступившись на сборной России (0:3). Голкипер челябинского "Трактора" Павел Францоуз, для которого этот чемпионат мира был уже четвертым в карьере, впервые сыграл в плей-офф.

"Я впервые играл в плей-офф чемпионата мира, и это большое событие для меня. Несмотря на поражение, это был праздник хоккея для меня, я счастлив быть частью сборной Чехии и получил удовольствие от турнира", — сказал Францоуз агентству "Р-Спорт".

Игрок сборной России Никита Кучеров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Гусев, Кучеров и Нюландер стали лучшими снайперами ЧМ по хоккею
Белорусы были близки к тому, чтобы впервые с 2004 года оказаться вне элиты. Близки настолько, что после четырех поражений на старте турнира глава Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Игорь Рачковский заявил, что подаст в отставку в случае вылета. Однако в пятой игре белорусы взяли свое первое очко на турнире, уступив французам в серии буллитов (3:4), а затем в главной игре турнира, в которой определялась покидающая топ-дивизион команда, обыграли словенцев — 5:2.

Тем не менее, еще 20 мая стало известно, что Рачковский на отчетно-выборной конференции Федерации хоккея Белоруссии подал в отставку, а на его место большинством голосов избрали Семена Шапиро.

Симпатии не только у собственных болельщиков своей игрой на турнире вызвала сборная Франции, всего на одно очко отставшая от команды Финляндии. Лучшим игроком в составе французов стал Стефан Да Коста — отыгравший последние три сезона в ЦСКА форвард в шести матчах забросил шесть шайб и четырежды ассистировал партнерам. Хоккеист не скрывает, что рассматривает возможность возвращения в НХЛ и, по информации агентства "Р-Спорт", игроком интересуется вступающий в лигу со следующего сезона "Вегас Голден Найтс".

Сборные Италии и Словении, ставшие последними в группах А и В соответственно, покидают элитный дивизион и не выступят на следующем мировом первенстве, которое пройдет в датских городах Копенгаген и Хернинг. Путевки на чемпионат мира 2018 года в конце апреля себе забронировали команды Австрии и Южной Кореи, впервые пробившиеся в элитный дивизион.

Цифры и факты ЧМ-2017

Игрок сборной России Артемий Панарин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею
Уже после девяти игровых дней чемпионат мира в Кельне и Париже превзошел по посещаемости прошлогодний турнир в Москве и Санкт-Петербурге (417414 человек). Первые 42 матча посетили 431040 зрителей, а итоговая посещаемость турнира составила 686391 зритель (10725 — в среднем за игру).

Организаторы ставили себе цель достичь отметки в 600 тысяч зрителей, и она была достигнута уже после проведения четвертьфинальных матчей. Турнир в Кельне и Париже стал вторым в истории по посещаемости хоккейным чемпионатом мира, рекорд по-прежнему принадлежит Праге и Остраве (741700 человек в 2015 году).

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард сборной России Артемий Панарин, набравший в 9 матчах 17 очков (4 гола и 13 передач).

Самым ценным игроком турнира был признан швед Вильям Нюландер. Кроме него в символическую сборную вошли вратарь россиян Андрей Василевский, защитники Колтон Парайко (Канада) и Деннис Зайденберг (Германия), нападающий сборной России Артемий Панарин и форвард канадцев Нэтан Маккиннон. Директорат чемпионата мира признал лучшими игроками турнира Василевского, Зайденберга и Панарина.

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Взяли бронзу ЧМ: российские хоккеисты обыграли команду Финляндии
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВстреча со сборной Финляндии за бронзу чемпионата мира проходила в Кельне.Российские болельщики перед началом встречи со сборной Финляндии
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Встреча со сборной Финляндии за бронзу чемпионата мира проходила в Кельне.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОткрыл счет в матче Никита Гусев, на 28-й минуте он отметился дублем.Игрок сборной России Никита Гусев радуется заброшенной шайбе в матче за третье место ЧМ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Открыл счет в матче Никита Гусев, на 28-й минуте он отметился дублем.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКроме того, шайбы в копилку россиян принесли Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.Игрок сборной России Евгений Кузнецов в ходе матча с финнами
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Кроме того, шайбы в копилку россиян принесли Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ матче с финнами Валерий Ничушкин набрал свои первые очки на турнире, выполнив три голевые передачи.Игроки сборной России Валерий Ничушкин (справа) и сборной Финляндии Себастьян Ахо
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В матче с финнами Валерий Ничушкин набрал свои первые очки на турнире, выполнив три голевые передачи.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгроки сборной России Вадим Щипачев (слева) и Евгений Дадонов.Игроки сборной России Вадим Щипачев (слева) и Евгений Дадонов
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игроки сборной России Вадим Щипачев (слева) и Евгений Дадонов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало пропустил первую шайбу на седьмой минуте первого периода.Вратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало ловит шайбу
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало пропустил первую шайбу на седьмой минуте первого периода.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЕще три шайбы финны пропустили во втором периоде.Вратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало пропускает шайбу в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Еще три шайбы финны пропустили во втором периоде.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ конце второго периода сборная Суоми воспрянула духом и отыграла одну шайбу.Игрок сборной Финляндии Йоонас Ярвинен защищает свои ворота
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В конце второго периода сборная Суоми воспрянула духом и отыграла одну шайбу.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЕще две шайбы финны забили в начале третьего периода.Российский хоккеист Виктор Антипин (внизу) и игрок сборной Финляндии Атте Охтамаа
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Еще две шайбы финны забили в начале третьего периода.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУ финской сборной отметились Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.Розыгрыш шайбы в матче между сборными России и Финляндии
© РИА Новости / Алексей Куденко
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У финской сборной отметились Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВратарь сборной России Андрей Василевский.Вратарь сборной России Андрей Василевский в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вратарь сборной России Андрей Василевский.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОднако подопечные Олега Знарка смогли собраться.Игроки сборной России радуются заброшенной шайбе в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Однако подопечные Олега Знарка смогли собраться.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа 48-й минуте Никита Кучеров забил пятую шайбу.Игрок сборной России Валерий Ничушкин (слева) и игрок сборной Финляндии Себастьян Ахо в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На 48-й минуте Никита Кучеров забил пятую шайбу.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТаким образом, сборная России стала бронзовым призером второй раз подряд.Игрок сборной России Сергей Андронов с Кубком за третье место чемпионата мира по хоккею 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Таким образом, сборная России стала бронзовым призером второй раз подряд.
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