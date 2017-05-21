Факторов много, Каррера один: закончился чемпионат России по футболу

МОСКВА, 21 мая – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионат России по футболу завершился в воскресенье; ставший за три тура до финиша победителем московский "Спартак" проиграл в гостях тульскому "Арсеналу" и набрал итоговые 69 очков.

Серебро досталось московскому ЦСКА (62), бронза – санкт-петербургскому "Зениту" (61). Покинули Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) самарские "Крылья Советов" и томская "Томь", занявшие 15-е и 16-е места соответственно, они в сезоне-2017/18 выступят в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). За право остаться в премьер-лиге в стыковых матчах с командами ФНЛ поборются "Оренбург" и "Арсенал", оказавшиеся в итоговой таблице на 13-м и 14-м местах соответственно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Игрок ПФК ЦСКА Витиньо радуется забитому мячу в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Архивное фото © РИА Новости / Владимир Астапкович Игрок ПФК ЦСКА Витиньо радуется забитому мячу в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Архивное фото

Потрясающие чувства Дзюбы

"Спартак" стал праздновать чемпионство еще 7 мая. Произошло это благодаря стабильным результатам на протяжении всего сезона, чем не мог похвастаться ни один из конкурентов "красно-белых". "Спартак" заслуженно стал чемпионом", — заявил президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко, отметив, что команда Массимо Карреры и в конце чемпионата была на подъеме.

Известный тренер Валерий Непомнящий одним из главных факторов успеха "красно-белых" назвал приход в команду Карреры. "Ему удалось стабилизировать состав и выстроить игру таким образом, что каждый из футболистов понимает, что от него требуется. И игра команды, с одной стороны, кажется простой, а с другой — они стараются продемонстрировать свои лучшие качества", — сделал вывод специалист.

Каррера появился в "Спартаке" как помощник тогдашнего главного тренера Дмитрия Аленичева из соображений укрепления обороны. Но после вылета "красно-белых" из Лиги Европы на стадии 3-го квалификационного раунда спартаковская легенда Аленичев лишился своего поста, а итальянец стал сначала исполняющим обязанности главного тренера, а в августе от приставки "и.о." избавился.

В чемпионате России лишь во встрече первого тура с "Арсеналом" (4:0) игрой "Спартака" руководил Аленичев, остальное – дело мысли и настроя Карреры. В первых семи турах спартаковцы лишь раз сыграли вничью, остальные матчи выиграли. И даже когда в 8-м туре "Спартак" уступил "Уфе" (0:1), его прямые конкуренты ЦСКА и "Зенит" не воспользовались шансом приблизиться к лидеру, разойдясь со своими соперниками миром. Интересно, что отобрала у "Спартака" три очка в том матче команда под руководством Виктора Ганчаренко, который вскоре возглавит армейцев.

9-й тур мог стать переломным в борьбе за золото, "Спартак" в гостях уступил "Зениту", забив два и пропустив четыре гола. И это при Каррере, специализирующемся на защитных порядках.

"Потрясающие чувства, — поделился после той игры Артем Дзюба, форвард "Зенита", скандально покинувший "Спартак". — Эмоции восхитительные, нет сил, победили в такой битве. "Спартак" — молодцы, но мы сильнее. Очень принципиальный матч, все бьемся с утроенной энергией. Справедливость существует на земле. Я всегда буду биться против них с горячим сердцем и никогда не прощу им определенные вещи".

Каррера сначала достойно проиграл

Несмотря на нестабильность, в начале чемпионата главный тренер "Зенита" Мирча Луческу еще не подвергался обструкции, в игре команды прослеживалось стремление непременно доминировать в позиционной атаке, а силу петербуржцев признавал даже Каррера, деятельность которого в то время вызывала одобрение, но еще не восторг. "Сыграли против великой, сильной команды", — заявил итальянец о команде Луческу после поражения в Петербурге, признав, что его игроки по ходу матча "разнервничались".

Тогда-то "Спартак" и собрался, взяв верх над "Ростовом" и екатеринбургским "Уралом" (по 1:0), а после совершив большую психологическую победу над ЦСКА (3:1) в 12-м туре. Это был 500-й матч вратаря Игоря Акинфеева за армейский клуб. Каррера был деликатен. "Я соглашусь с тем, что если бы они реализовали свои шансы, то могла бы быть ничья", — сказал он, а главный тренер "красно-синих" Леонид Слуцкий назвал произошедшее "матчем неиспользованных возможностей".

Затем спартаковцы выдали серию из трех побед с неизменным счетом 1:0 (над "Томью", "Амкаром" и "Тереком"), после чего были разгромлены в 16-м туре в Самаре "Крыльями Советов" (0:4). Пресс-служба московского клуба назвала "грубейшей ошибкой судейской бригады" эпизод с назначением пенальти в ворота "красно-белых", после которого полузащитник волжан Йоан Молло открыл счет в игре. Впоследствии "Спартак" редко будет обращаться к теме арбитража, которую часто будет инициировать будущий тренер Молло — Луческу.

Ну а Каррера в тот же самый вечер недвузначно заявил: "Я не знаю, правильно ли был назначен сегодня пенальти, но "Спартак" проиграл точно не из-за этого". Более того, тренер признал, что "Спартак" заслужил поражение.

Вскоре "красно-белые" ушли на зимнюю паузу в чемпионате, во время которой команду пополнил ставший открытием сезона центральный защитник Георгий Джикия, перешедший из "Амкара" и вытеснивший из состава прогрессирующего Илью Кутепова и опытного Сальваторе Боккетти. Своего рода "джокером" вернулся в "Спартак" атакующий полузащитник Александр Самедов. Много шума было вокруг подписания контракта с форвардом "Милана" Луисом Адриано, но на данный момент 30-летнего бразильца сложно назвать незаменимым игроком.

"Спартак" продолжил исправно набирать очки и не сломался на финише турнира, победив прямых конкурентов – "Зенит" (2:1) в 23-м туре и ЦСКА в 26-м (2:1). Тогда болельщики чуть ли не впервые запели: "Мы – чемпионы!". Но Каррера их пыл охладил. "Мы выиграли дерби, но мы еще ничего не выиграли глобального. Когда мы математически будем чемпионами, тогда и будем петь чемпионские песни", — отметил итальянец. Математического чемпионства ждать пришлось неделю, когда "красно-белые" одолели в 27-м туре "Томь" при невыразительной игре, а ближайший конкурент "Зенит" не смог переиграть "Терек" (0:1).

Из оставшихся встреч спартаковцы две выиграли и одну проиграли, не сумев повторить рекорд по набранным очкам. В 1999 году "Спартак" выиграл турнир, набрав 72 очка, что является лучшим результатом в истории чемпионатов России (в 30-матчевом сезоне).

ЦСКА вновь пересилил свои проблемы

ЦСКА начал сезон тяжело, о чем говорила ничья с махачкалинским "Анжи" (0:0), минимальные успехи с "Оренбургом" (1:0), "Уралом" (1:0) и "Томью" (1:0). С себе равными армейцы играли вничью – с "Зенитом" и "Краснодаром" (по 1:1).

Основная проблема "красно-синих" заключалась в отсутствии классного форварда на острие. Если в полузащите была мощная креативная бригада во главе с Романом Еременко и Аланом Дзагоевым – не проходил в состав даже один из лучших хавбеков чемпионата Бибрас Натхо, — то центрального нападающего исполнял Ласина Траоре, подвергавшийся порой нещадной критике.

В начале октября стало известно об отстранении Еременко, который впоследствии был дисквалифицирован на два года за употребление запрещенных веществ. За несколько туров до зимней паузы ЦСКА уступил принципиальным противникам "Локомотиву" (0:1) и "Спартаку" (1:3), а в начале декабря было объявлено об уходе Слуцкого с поста главного тренера "по собственному желанию".

На смену специалисту пришел белорус Ганчаренко. Зимой команду покинул Траоре, вернулся из аренды заматеревший нападающий Витиньо, сразу вписавшийся в игру, центр обороны был омоложен другим возвращенцем Виктором Васиным, но вот полноценной единицы на позиции центрфорварда армейцы вновь не нашли. Кирилл Панченко, отправленный в свое время в московское "Динамо", предпочел остаться в тогда еще клубе ФНЛ. Правда, к концу сезона все ярче и полезнее стал проявлять себя выходец из молодежного состава Федор Чалов. В Лиге чемпионов у "красно-синих" не сложилось – команда заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.

Чем ближе был конец чемпионата, тем ЦСКА уже по сложившейся традиции играл все лучше. В 25-м туре был разгромлен "Локомотив" (4:0), но поражение от "Спартака" неделей позднее перечеркнуло все претензии армейцев на чемпионство. Перед заключительным туром команда Ганчаренко опережала "Зенит" на одно очко, и армейцы в последней игре сезона разгромили "Анжи" (4:0), в то время как петербуржцы одолели "Локомотив" (1:0).

Луческу против судей и Мутко

"Зенит" открыто радовался, пожалуй, лишь раз в сезоне – 2 октября, когда был повержен "Спартак" (4:2). Петербуржцы дважды в матче били пенальти, и это был редкий случай, когда тренер Мирча Луческу не обращался к теме судейства. Зато рефери Сергей Иванов за работу на той встрече получил неудовлетворительную оценку. В двух стартовых турах "сине-бело-голубые" и вовсе не смогли забить, а волевая победа со счетом 3:2 над "Ростовом" ("Зенит" отыгрался после 0:2) не имела полноценной отдачи, потому как имидж южан к тому моменту еще не набрал еврокубковой солидности.

Луческу был недоволен малым, по его мнению, объемом добавленного времени (3 минуты) в игре с "Локомотивом" (0:0), сетовал на то, что арбитр не показал вторую желтую карточку сопернику в матче с ЦСКА (1:1), и даже на то, что поддержка нового стадиона в Краснодаре оказывает давление на судей.

Под занавес чемпионата румынский специалист вспомнит тот счастливый октябрьский матч со "Спартаком" в негативном ключе. "После домашней игры со "Спартаком" (4:2) у нас начали появляться большие проблемы, сами знаете какого характера. Некорректными были высказывания президента федерации (РФС) после игры, такое ощущение, что он (Мутко) дал знак против "Зенита", — сказал Луческу. Мутко эта ситуация рассмешила. "Оказывается, он под лупой изучает то, что я говорю. Да я смеюсь!" — ответил президент РФС, добавив, что в комитет по этике он обращаться по поводу слов румына не станет.

Кстати, Каррера после памятного поражения в Петербурге тоже высказался о судействе, что не свойственно итальянцу. "Судейство бывает разным, сегодня было против нас", — сказал он.

Тем не менее Луческу по ходу турнира пытался наладить свою фирменную игру, где каждый элемент был заточен на поиск умного хода в атаке, он пытался "менять образ мышления" вратаря Юрия Лодыгина за то, что тот не понимал его требований, позднее возникнут разногласия с одним из лидеров сборной России Олегом Шатовым. К концу сезона Шатов растеряет форму и даже не будет вызван в национальную сборную наряду с одноклубником Александром Кокориным. "Говоря про Шатова и Кокорина, надо отдать им должное, они сами понимают, что сезон получился неоднозначным. Но это не из-за того, что кто-то конфликтует", — пояснил ситуацию главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Перед началом сезона "Зенит" покинул нападающий Халк, зимой ушел и полузащитник Аксель Витсель, сразу вписался в игру созидательный хавбек Жулиано, в межсезонье восстановился после разрыва крестообразных связок полузащитник Данни, стабильно забивал голы Артем Дзюба, наколотивший в итоге 13 мячей. Место в воротах оккупировал пришедший из "Уфы" Андрей Лунев.

Ну а резюмировал зенитовский сезон Луческу еще в марте. "Если взять все матчи, которые мы провели со "Спартаком", ЦСКА, "Ростовом" и "Краснодаром", то мы играли намного лучше всех этих команд. В какой-то мере нам чего-то не хватило. Вы знаете, наверное, чего нам не хватило — у нас могло бы быть на 7-8 очков больше сейчас", — подчеркнул он. Из Лиги Европы петербуржцы выбыли на стадии 1/16 финала.

Наконец была введена в эксплуатацию "Санкт-Петербург Арена", которая примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года. 22 апреля на стадионе был сыгран первый официальный матч (в 24-м туре против "Урала" – 2:0). Игра отметилась тремя удалениями футболистов гостей и очередным судейским скандалом. Не удержался от критики рефери даже глава РФС. "Он (Луческу), может быть, обиделся, что арбитр отсудил матч "Зенит" — "Урал"? Но ведь так рефери ФИФА не должен судить! Он не может себе позволять такого разгула на поле", — отметил Мутко.

© РИА Новости / Алексей Филиппов Болельщики"Спартака" рвут сетку ворот на сувениры после матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов. © РИА Новости / Алексей Филиппов Болельщики"Спартака" рвут сетку ворот на сувениры после матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов.

"Ростов" сохранил Бердыева

В самом судейском корпусе также происходили перемены. "Мы несколько потеряли (в судействе). У нас нет некоего имиджа судей", — говорил руководитель российского футбола. 6 октября руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов покинул свой пост, исполняющим обязанности был назначен Алексей Николаев, который в конце концов предпочел остаться действующим арбитром. Корпус вскоре возглавил Андрей Будогосский.

При этом неясной остается судьба Сергея Карасева на внутренней арене. Это единственный российский арбитр, обслуживавший матчи чемпионата Европы 2016 года, который, по неофициальной информации, может быть понижен до уровня судьи ФНЛ.

Серебряный призер прошлого чемпионата страны "Ростов" в этом сезоне выступил не менее ярко, отметившись в ноябре исторической победой над мюнхенской "Баварией" в Лиге чемпионов (3:2). Позднее в Лиге Европы команда дошла до 1/8 финала, где уступила английскому "Манчестер Юнайтед".

Перед началом сезона ростовчане решили главную задачу – сохранили Курбана Бердыева, которого рассматривал в качестве тренера "Спартак". Тайные переговоры проходили на фоне финансовых проблем ростовчан, Бердыев настаивал на их полном разрешении. Пускай экс-главный тренер вскоре обрел статус вице-президента-тренера, роль специалиста, непосредственно руководящего командой, была отведена Дмитрию Кириченко, а формальным главным тренером является соратник Бердыева Иван Данильянц.

На старте первенства "Ростов" несколько растерял очки, но в 8-м и 9-м турах всухую победил "Локомотив" и ЦСКА – 1:0 и 2:0 соответственно. В последнем туре, опережая на два балла ближайшего преследователя "Краснодар", дончане проиграли "Оренбургу" и заняли 6-е место, упустив путевку в Лигу Европы. Голкипер команды Никита Медведев в этом сезоне установил рекорд по продолжительности "сухой" серии для чемпионатов России, не пропуская голов на протяжении 988 минут подряд.

"Краснодар" шел большую часть чемпионата в роли основного претендента на 4-ю позицию, но после поражений от "Спартака" (0:2) и "Локомотива" (1:2), а также ничьей с "Уфой" (0:0) пост главного тренера покинул Олег Кононов, которого сменил Игорь Шалимов. В решающих 26-29-м турах "Краснодар" набрал лишь 2 очка, но благодаря ошибке "Ростова" в 30-м туре попал в Лигу Европы. При этом форвард Федор Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата с 18 голами.

Очередным приятным событием в жизни футбольной России стало открытие стадиона в Краснодаре. 9 октября в матче открытия сборная России сыграла с командой Коста-Рики, а первая встреча чемпионата страны на арене состоялась 23 октября, когда "Краснодар" победил пермский "Амкар" (1:0).

Семин вернулся в "Локомотив"

Уверенно и ровно провел сезон "Терек", который до предпоследнего тура претендовал на еврокубковую зону, но в итоге команда заняла 5-ю позицию. "Локомотив" летом покинула президент клуба Ольга Смородская, на смену ей пришел известный по работе в "Зените" Илья Геркус, а главным тренером вновь был назначен самый титулованный рулевой железнодорожников Юрий Семин. Команда играла с перепадами, еще в середине сезона было понятно, что "Локо" не претендует на серьезные задачи в чемпионате, но ему удалось добиться победы в Кубке России.

Во второй части сезона серьезно укрепил клуб пришедший из "Краснодара" форвард Ари, одним из лидеров зарекомендовал себя Алексей Миранчук, находившийся зимой на грани ухода из команды. В завершающей стадии турнира серьезную травму получил капитан Ведран Чорлука, но его место в центре обороны достойно занял Соломон Кверквелия, а в 28-м туре на поле 13 минут отыграл Дмитрий Лоськов, который таким образом официально простился с большим футболом.

"Уфа" вновь подтвердила имидж одного из самых рациональных клубов РФПЛ, задолго до окончания первенства обеспечив себе комфортную жизнь. Клуб отпустил в ЦСКА главного тренера Ганчаренко, но приобрел взамен молодого специалиста Сергея Семака, который ставит в столице Башкортостана интеллектуальную комбинационную игру.

Антипод "Уфы" — казанский "Рубин", который здорово потратился на трансферном рынке, но под руководством испанского специалиста Хави Грасии успеха не добился, обосновавшись на итоговом 9-м месте. "Амкар" Гаджи Гаджиева долгое время находился в верхней части турнирной таблицы, фактически подготовил для "Спартака" квалифицированных Джикию и вратаря Александра Селихова и спокойно сохранил себе прописку в премьер-лиге (итоговое 10-е место).

"Анжи" в декабре претерпел резкую смену курса, владельцем клуба вместо Сулеймана Керимова стал Осман Кадиев, главного тренера Павела Врбу сменил у руля Александр Григорян. Махачкалинцы решили основную турнирную задачу – остались в элите российского футбола.

Вокруг "Урала" вновь кипели страсти. 1 ноября после матча с "Тереком" Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера команды и очень быстро оказался в "Крыльях Советов". Президент "Урала" Григорий Иванов был недоволен поведением тренера и опять пригласил возглавить команду Александра Тарханова. В итоге "Урал" добрался до финала Кубка России, открыл стране перспективного форварда Владимира Ильина, заработал три удаления в гостевом матче с "Зенитом" (0:2), за что Мутко обрушился на арбитра, и остался в премьер-лиге, а Скрипченко с "Крыльями" вылетел в ФНЛ.

Раньше всех покинула премьер-лигу "Томь". В декабре стало известно, что томский клуб предложил всем игрокам основного состава стать свободными агентами, чем многие и воспользовались. Гендиректор "Томи" Руслан Киселев заявил, что задачей команды является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть нынешний сезон в РФПЛ. Состав команды, не соответствовавший уровню премьер-лиги, доиграл сезон достойно, но после победы "Оренбурга" над "Краснодаром" (1:0) в 27-м туре "Томь" потеряла теоретические шансы на место в премьер-лиге.

Премьер-лигу в следующем сезоне пополнят победитель первенства ФНЛ московское "Динамо", возвратившееся в элиту отечественного футбола в первый же год после вылета из нее, и клуб "Тосно" из Ленинградской области, завоевавший серебряные медали второго по значимости дивизиона страны. Шанс оказаться в РФПЛ имеют красноярский "Енисей" и "СКА-Хабаровск", ставшие в первенстве ФНЛ 3-ми и 4-ми соответственно. Им предстоит сыграть в стыковых матчах с "Арсеналом" и "Оренбургом" соответственно.