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Спорт

Безоговорочная победа: российские "художницы" взяли все золото ЧЕ

17:3821.05.2017
(обновлено: 17:40 21.05.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСборная России по художественной гимнастике. Архивное фотоСборная России по художественной гимнастике. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БУДАПЕШТ, 21 мая – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Чемпионат Европы по художественной гимнастике, прошедший в 2017 году в новом формате, завершился безоговорочной победой сборной России, завоевавшей шесть золотых медалей.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике прошел в Будапеште (Венгрия) с 19 по 21 мая.

По всем статьям

С 2017 года чемпионаты Европы проходят в новом формате, одной из главных особенностей которого стало определение победителя в командном первенстве. И если раньше сумма баллов определялась по итогам выступления одиночниц, то с этого сезона оценки, полученные в квалификации в отдельных видах, плюсовались с результатом в групповых упражнениях.

Арина Аверина (Россия) выполняет упражнения с мячом. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российские гимнастки выиграли шесть золотых медалей на чемпионате Европы
"Соревнования командные прошли по новому формату. И очень правильно, между прочим. Я советовала бы, чтобы точно так определялись соревнования и международной федерации, а не только европейской. По результатам группового упражнения и индивидуальных гимнасток. Это действительно настоящий командный результат", — отметила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

По замыслу руководства Европейского гимнастического союза (UEG) данные изменения должны были обострить борьбу за командное золото, но в планы российской сборной сдача лидирующих позиций не входила. Россиянки в составе Александры Солдатовой, Дины и Арины Авериных, а также юниорской команды в групповых упражнениях не просто завоевали золото, а разгромили соперниц по всем статьям: 182,175 балла против 171,450 у Белоруссии и 170,300 у болгарок.

"Что касается приоритетов на этот турнир, то важно все, не бывает неважных медалей, — отметила Солдатова. — Все очень важно. И каждый день надо показывать свой максимум. То, что мы всегда работаем".

Непобедимые

Решающий день соревнований начался с финала в групповых упражнениях и российские групповички вновь не подвели, набрав 16,950 балла и положив в копилку сборной второе золото. По словам экспертов, в решающий день гимнастки выступили практически безукоризненно, однако сами спортсменки с таким утверждением были не согласны.

Дина Аверина (Россия) выполняет упражнение с лентой. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дина Аверина победила в упражнениях с лентой на ЧЕ по гимнастике
"Эта победа нам очень приятна, мы безумно рады и благодарны нашим тренерам, Ирине Александровне (Винер-Усмановой) за подготовку и вообще за все, что они для нас сделали, — заявила Ксения Маркова журналистам. – Мы сегодня сделали программу лучше, чем в квалификации. Сравнивая со вчерашним первым местом, то все медали важны. И эти два золота – самые ценные в карьере. Ошибки сегодня были, но в целом все хорошо. Сказалось волнение, но поддержка болельщиков очень помогала".

В отдельных видах россиянки добились максимального представительства во всех четырех финалах. В упражнениях с обручем Дине Авериной удалось исправить недочеты, допущенные в квалификации, что позволило россиянке не просто взять золото, но и обойти лидера отборочных соревнований и свою соотечественницу Солдатову, завоевавшую серебряную медаль. При этом Дина завоевала еще и золото в упражнениях с лентой.

"Когда я выступила с обручем, то понимала, что сделала лучше, чем в первый день, старалась исправить свои ошибки. Но когда увидела на табло, что я первая, оценка 18,2, я была, честно говоря, в шоке. Чуть не расплакалась. А с лентой я вообще не ожидала, что буду первой. Я даже переспросила, правда ли это", — призналась Дина Аверина.

Бенефис сестер Авериных

Финальный день вообще получился бенефисом сестер Авериных, что отметила и Винер-Усманова — два вышеупомянутых золота Дины, и столько же у Арины, победившей в упражнениях с мячом и с булавами.

"Думаю, что сегодня сделала все, что от меня зависит, все, что могла, — сказала Арина Аверина. — Удались упражнения намного лучше, чем в первые два дня. Было уже спокойнее, я уже привыкла к залу, привыкла к такой публике хорошей. В Баку (на этапе Кубка мира) я получила повреждение, мы сразу же убрали элементы, которые было больно делать на левой ноге. Поэтому травма меня не беспокоила".

Российские спортсменки Дина и Арина Аверины. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Сестры Аверины выиграли золото и серебро в упражнениях с булавами на ЧЕ
"Очень серьезно готовились к этому чемпионату, олимпийский цикл закончился, мы выиграли на Олимпиаде все самые высокие награды, — отметила при подведении итогов Винер-Усманова. — Сейчас, к сожалению, ушли Яночка Кудрявцева, Рита Мамун. Смена поколений, как обычно. Пришли на смену две Аверины, Дина и Арина, и Саша Солдатова, которая выступала на чемпионатах мира. И девочки-близнецы сегодня были просто в ударе, это был бенефис, выиграли две золотые медали одна и две – другая. На сегодняшний день выиграли место на чемпионате мира по спортивному принципу".

В активе Солдатовой в итоге осталось золото командного первенства и два серебра в отдельных видах – с обручем и с мячом.

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