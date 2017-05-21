Российские гимнастки выиграли шесть золотых медалей на чемпионате Европы

БУДАПЕШТ, 21 мая — Р-Спорт. Сборная России завоевала шесть золотых наград на завершившемся в Будапеште чемпионате Европы по художественной гимнастике, победив в медальном зачете.

Соревнования проходили в столице Венгрии с 19 по 21 мая. Россиянки одержали победы во всех дисциплинах, завоевав в сумме девять медалей, включая шесть золотых и три серебряных.

Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и лентой, а также завоевала серебро в упражнениях с булавами. Ее сестра Арина Аверина стала лучшей в упражнениях с мячом и булавами. Александра Солдатова выиграла два серебра – в упражнениях с мячом и обручем. Все перечисленные выше спортсменки также выиграли золото в командном первенстве.

Юниорская сборная России в составе Ольги Садомской, Кристины Телятниковой, Дарьи Перевозчиковой, Ксении Марковой, Елизаветы Богацковой и Дианы Менжинской завоевала золото в групповых упражнениях.