Французский гонщик попал в аварию на скорости 370 км/ч

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Французский гонщик Себастьен Бурдэ попал в серьезную аварию во время квалификационного этапа гонок Indy 500. Об этом сообщает Fox Sports.

Автокатастрофа попала на видео. В ролике показано, как Бурдэ, не справившись с управлением, врезается в стену на повороте. Его машина несколько раз переворачивается и загорается.

По данным Fox Sports, на то, чтобы вытащить гонщика из машины, у спасателей ушло 10 минут. Сознание он не терял ни во время аварии, ни во время перевозки в больницу.

По словам врачей, Бурдэ сломал таз в нескольких местах. Также у него диагностирован перелом правого бедра.

Гонщика прооперировали в больнице города Индиана, о его состоянии пока ничего не сообщается, однако, по словам владельца команды Dale Coyne Racing Дейла Койна, Бурдэ "в хороших руках".