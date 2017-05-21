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Спорт

Дудинка впервые принимает международный турнир по керлингу

09:4821.05.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКерлинг. Архивное фотоКерлинг. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ДУДИНКА, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 21 мая — РИА Новости, Карина Ивашко. Самый северный в мире и первый международный турнир по кёрлингу среди женских команд "Arctic Cup-2017" стартовал за Северным полярным кругом — на полуострове Таймыр. Участие в нем принимают сборные стран, имеющих заполярные территории, — два состава сборной России, национальные команды Финляндии, Швеции, США и Канады, а также Швейцарии.

Местом проведения турнира 19-22 мая стал город-порт Дудинка, расположенный на 69-й параллели. Несколько лет назад здесь, на вечной мерзлоте, построили ледовую арену "Таймыр" — самую северную в мире.

"Почему керлинг и почему Дудинка?.. Во-первых, тут построен современный ледовый дворец, и сюда сразу стали приезжать спортсмены с материка. В прошлом году в Дудинке прошел "Кубок Таймыра" среди российских мужских команд, были показательные выступления. В итоге Федерация керлинга России приняла Дудинку, а Дудинка приняла керлинг. Сегодня я просто радуюсь за город, дудинцев и таймырцев. Это уникальное событие! Никогда еще за Полярным кругом не проходили столь масштабные соревнования", — сказал журналистам на открытии "Arctic Cup-2017" губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Глава региона рекомендовал Федерации керлинга России сделать турнир среди женских команд в Дудинке регулярным. Президент ФКР Дмитрий Свищёв также уверен в том, что керлинг на Таймыре приживется.

"Уже прижился. Сначала мы хотели назвать турнир "Кубок 69-й параллели", ведь на ней находятся те страны, где проживает наибольшее число людей, занимающихся керлингом. В Канаде это второй вид спорта после хоккея по популярности — 3, 5 миллиона человек занято в керлинге, 1400 катков построено для занятия этим видом спорта. Так вот изначально была идея привязать название к 69-й параллели, но после того, как швейцарцы, действующие чемпионы мира, выразили желание участвовать в турнире, мы решили раздвинуть его географию и назвали "Arctic Cup". Чтобы как можно больше команд узнали, что такое российский север. И я очень надеюсь, что Дудинка станет кузницей для подготовки будущих членов национальной команды", — сказал РИА Новости президент Федерации керлинга России.

В Дудинке уже создана школа керлинга для детей. При поддержке промышленного гиганта региона — компании "Норникель", одной из крупнейших в России, в ней занимаются более ста юных спортсменов. Сегодня у них есть возможность наблюдать за игрой сильнейших керлингисток мира.

По результатам второго игрового дня в плей-офф турнира вышли команды Канады, Швейцарии и две российские сборные — Виктории Моисеевой и Анны Сидоровой.

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